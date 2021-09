Ladri restituiscono peluche e diario rubati a un bimbo/ “Aveva occhi lucidi…”

Un’incredibile notizia di cronaca giunge dalle Marche, dove, dopo due mesi, i ladri hanno restituito un peluche e un diario sottratti a un bambino mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia a Porto Potenza Picena. I malviventi avevano preso di mira l’auto di famiglia, parcheggiata presso il parco dei Laghetti, rubando le valigie della famiglia e gli effetti personali del bimbo. A raccontare il tutto ai microfoni de “Il Resto del Carlino” è stato il padre del piccolo Tommaso, Cristiano Aggio, che ha asserito: “La verità è che speravamo di ritrovare il peluche, ma non ci credevamo. L’unico che ne era certo era proprio il piccolo Tommaso. Comunque, malgrado il furto subito, è per noi una storia a lieto fine perché ho ritrovato il sorriso di mio figlio”.

“Sostenibilità? Inganno, dogma senza morale”/ Gotti Tedeschi: “serve capitale umano”

Il rinvenimento è stato comunicato alla famiglia circa due settimane fa, quando un carabiniere di Porto Potenza Picena ha telefonato all’uomo, dicendogli che avevano ritrovato le valigie in un campo di contrada Asola, con dentro i documenti, l’apparecchio per i denti e anche alcuni indumenti sparsi a terra. “Tommaso mi ha guardato e a quel punto ho chiesto se c’erano anche il peluche e il suo diario. Il carabiniere mi ha risposto di sì, mio figlio aveva gli occhi lucidi per la gioia”.

Maggiore Laura Letta/ “Passione per il volo merito di papà, io a Kabul un onore”

LADRI RESTITUISCONO PELUCHE E DIARIO A UN BIMBO: “RUBATA REFURTIVA DAL VALORE DI 2MILA EURO”

I ladri, purtroppo, hanno trafugato il contenuto delle valigie che la famiglia del piccolo Tommaso aveva lasciato nell’auto: “Tutti gli indumenti e i trucchi di mia moglie, come vestiti firmati e borse, collane – ha commentato Aggio –. Saranno almeno duemila euro di refurtiva. Ma questo non ci importa, per noi tutto sommato è una storia a lieto fine, perché ho finalmente ritrovato il sorriso di mio figlio”.

In tutti questi mesi, Tommaso però era certo che la marmotta sarebbe stata ritrovata: “Tanto è vero – ha rimarcato il padre a ‘Il Resto del Carlino’ – che appena siamo tornati in Veneto, ho comprato un nuovo peluche a forma di marmotta e lui continuava a sostenere che quella era figlia e che quindi la madre sarebbe tornata a breve”. Tommaso, quando ha potuto riabbracciare il suo peluche, ha detto al papà: “Guarda, sembra che la marmotta ora sorrida di più”. Questa avventura, indubbiamente, sarà una nuova e bella pagina che il bambino scriverà nel suo diario: “Abbiamo trovato tante persone disponibili – ha chiosato il genitore –, come il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, e gli uomini della polizia locale, i quali hanno diffuso anche sui social network il nostro appello. Il prossimo anno torneremo di certo qui in vacanza”.

"Covid USA, dati sottostimati"/ Studio: "Nel 2020 contagiati 100 mln di americani"

© RIPRODUZIONE RISERVATA