Ladro in Tribunale ruba portafogli di pm e cancellieri/ Caos a Palazzo di Giustizia a Torino

Dopo il furto e la conseguente denuncia, la polizia giudiziaria e i carabinieri hanno aperto un’inchiesta, analizzando le registrazioni delle telecamere. Il ladro è entrato al piano terra, la zona del Palazzo dove ci sono le aule del Tribunale, la banca le poste e diversi sportelli e dove il caos è totale. La persona in questione ha poi raggiunto il quarto, quinto e sesto piano, probabilmente passando tramite le corsie tra la scala D ed E: qui si trovano gli uffici dei giudici per le indagini preliminari, dei pubblici ministeri, della polizia giudiziaria e del personale amministrativo.

Mamma Alessandro Impagnatiello: "Mio figlio è un mostro"/ "Non lo perdonerò mai"

Il ladro ha rubato i portafogli dei cancellieri e dei magistrati, ma ha lasciato tracce del suo passaggio anche in alcune stanze nelle quali, però, sembra non aver rubato nulla. Il furto, come sottolinea il Corriere della Sera, è stato compiuto precisamente negli uffici della Procura e della sezione Gip. L’uomo avrebbe aperto le porte con un passe-partout.