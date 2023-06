Ladro narcolettico a Perugia/ Tenta furto in auto ma si addormenta: vittima lo scopre

Un ladro narcolettico è stato denunciato a Perugia per avere tentato di compiere un furto in un’auto parcheggiata in piazza Alda Merini. L’uomo di origini tunisine, come riportato da Umbria24, ha approfittato di un finestrino rimasto leggermente aperto per introdursi nell’abitacolo con la sperata di sottrarre qualche oggetto di valore che era lì custodito. Se non fosse che, in quegli istanti, si è addormentato.

Il proprietario della vettura, al suo ritorno, lo ha trovato all’interno, mentre dormiva sui sedili. È per questo motivo che ha prontamente allertato i Carabinieri, che al loro arrivo hanno provveduto a svegliarlo e a condurlo in caserma. La vittima ha sporto denuncia per tentato furto. È emerso che il quarantunenne ha precedenti per reati simili e che si trova sul territorio italiano senza un regolare permesso di soggiorno.

Ladro narcolettico a Perugia: i precedenti nei giorni scorsi

Il ladro narcolettico non è ad ogni modo l’unico che sta spaventando i cittadini di Perugia. In diversi quartieri, infatti, nei giorni scorsi si sono registrati dei furti, alcuni dei quali purtroppo andati maggiormente a buon fine rispetto a quello di piazza Alda Merini. Alcuni di essi sarebbero stati perpetuati proprio dal medesimo uomo.

Martedì, nei pressi di via Settevalli, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato e arrestato un tunisino di 41 anni che aveva cercato per due volte di introdursi in una abitazione, ma era stato scoperto dalla proprietaria ed era fuggito. Poco dopo, nella stessa zona, è stato beccato mentre tentava di forzare i finestrini di alcune auto parcheggiate e denunciato dai commercianti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato tra i suoi indumenti alcuni oggetti atti allo scasso, poi sottoposti a sequestro e in una busta due paia di pantaloni con ancora le etichette e le placche antitaccheggio attaccate, del quale non è stato in grado di motivare il possesso.

