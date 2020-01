Ladro ucciso a Lodi: oste assolto/ Salvini “effetto legge su legittima difesa” ma pm…

Mario Cattaneo, il ristoratore 70enne di Casaletto Lodigiano in provincia di Lodi, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso a fucilate il ladro 32enne rumeno, Petre Ungureanu. Quest’ultimo, insieme a due complici, si intrufolò nella trattoria dell’oste il 10 marzo 2017 al fine di rubare soldi e sigarette ma fu raggiunto da una rosa di pallini esplosi dal fucile dello stesso ristoratore. A carico di Cattaneo, l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa, dalla quale è stato assolto dal tribunale di Lodi. Nella mattinata di oggi, il pm nel corso della sua requisitoria aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione. In seguito alla lettura della sentenza, l’oste è rimasto per diversi minuti sulla sua sedia, come rivela il quotidiano Repubblica. A festeggiare l’assoluzione anche l’ex ministro Matteo Salvini. Secondo il leader della Lega, il risultato ottenuto sarebbe il frutto della nuova legge sulla legittima difesa, ma a smentirlo è subito la procura che ha replicato: “Difficile che abbia rilevanza”. Dopo la tragedia, il ristoratore aveva ottenuto una grande solidarietà da parte di ben 22 sindaci. Lo stesso Salvini aveva fatto visita presso il locale dove si era consumata la tragedia.

LADRO UCCISO A LODI: OSTE ASSOLTO, MATTEO SALVINI ESULTA

Erano stati in tanti dal mondo politico ad aver espresso in passato vicinanza a Mario Cattaneo, l’oste che era intervenuto contro un ladro, uccidendolo. Tra gli altri anche Umberto Bossi e il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Oggi Salvini, dopo la notizia dell’assoluzione, ha esultato: “Grazie alla nuova legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega il ristoratore Mario Cattaneo, per cui erano stati chiesti tre anni di carcere per aver ucciso un rapinatore nel suo locale, è stato assolto”. Poco dopo però, come rivela Repubblica, il procuratore di Lodi, Domenico Chiari ha replicato: “In attesa di leggere le motivazioni, è più probabile che la nuova legge sulla legittima difesa non abbia avuto rilevanza che ce l’abbia avuta”. Il magistrato ha aggiunto: “Una delle versioni della difesa era che il colpo fosse partito accidentalmente nel corso della colluttazione. per capire se la legge è stata applicata, bisogna aspettare le motivazioni della sentenza. Il giudice di solito dà ragione o all’accusa o alla difesa, difficile che ci siano terze versioni completamente diverse. Probabilmente avrà recepito la tesi della difesa ed è chiaro che, se così fosse, la nuova legge non c’entrerebbe”.

