Lady Diana, le ultime parole prima di morire/ “Oh mio Dio, cosa è successo?”

Era il 31 agosto 1997 quando il regno inglese veniva colpito da una grande tragedia: la morte di Lady Diana. La principessa, moglie del principe Carlo e madre di Henry e William, moriva all’ospedale Pitié-Salpêtrière dopo un terribile incidente automobilistico del quale rimase vittima sotto il Pont de l’Alma a Parigi. Di recente a ricordare quei drammatici momenti e quanto accaduto subito dopo è stato il sergente Xavier Gourmelon, uno dei vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto dubito dopo l’incidente per tentare di rianimare Diana e tutti coloro rimasti colpiti dallo scontro avvenuto nella Mercedes che trasportava la principessa. All’arrivo dei vigili, Lady D era ancora viva e sarebbe rimasta tale per qualche ora prima di lasciare tutti per sempre.

Lady Diana, un vigile svela le ultime parole dette dalla principessa dopo l’incidente

Xavier Gourmelon ha raccontato quei drammatici ultimi momenti al Daily Mail. “Diana si muoveva e parlava”, ha ammesso Gourmelon, “Ha parlato in inglese e ha detto: ‘Oh mio Dio, cosa è successo?’ Potevo capirlo, quindi ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano”. ha aggiunto il vigile. Ricordiamo che Lady Diana è stata trasportata d’urgenza in un ospedale vicino, per poi morire intorno alle 4 del mattino. L’incontro tra il vigile e la principessa è durato pochi minuti: Diana fu poi portata via, trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere stata dotata di collare e coperta. Una volta arrivata in ospedale, la principessa è rimasta in vita per poco prima di morire drammaticamente.

