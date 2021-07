Lady Diana, l’intervista scandalo che fece tremare Carlo/ “Un matrimonio affollato..”

Lady Diana, oggi 1° luglio, avrebbe spento 60 candeline. Per la Principessa sarebbe stato un compleanno speciale che avrebbe festeggiato insieme ai figli William e Harry e ai nipotini. Un giorno speciale che è stato celebrato con una statua in suo onore e che servirà a ricordare anche alle generazioni future la sua storia. Quella di Lady Diana, infatti, inizialmente rappresenta la classica favola moderna che, purtroppo, le circostanze della vita hanno trasformato in un incubo. Quando nel 1977, durante una battuta di caccia, conobbe il Principe Carlo, cominciò a sognare la sua vita a corte. Giovanissima, bellissima e molto timida, Diana intreccia la propria vita con quella di Carlo con cui convola a giuste nozze nel 1981. Una favola d’amore che viene coronata con la nascita prima di William e poi di Harry. Purtroppo, però, ben presto, la vita a corte si rivela insostenibile per Diana che comincia a sentire l’esigenza di essere più libera. Durante gli anni Novanta il matrimonio di Lady Diana giunge, così, al capolinea. Per Lady Diana comincia una nuova fase della vita che s’interrompe tragicamente nel 1997.

Lady Diana e l’intervista scandolo sul matrimonio

Lady Diana, ancora oggi, rappresenza un’icona di stile ed eleganza. Dopo la fine del matrimonio con il Principe Carlo, la stampa fece a gara per intervistarla e scoprire così i segreti della Famiglia Reale Inglese. Una delle interviste che scatenò maggiormente scandalo fu quella sul matrimonio con Carlo. All’epoca, Lady Diana, alla BBC, la mamma di William e Harry disse: “Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato”, facendo riferimento al rapporto tra Carlo e Camilla. Quella fu un’intervista che fece tremare la casa Reale Inglese e che, oggi, si scopre che fu il frutto di un inganno secondo il rapporto pubblicato il 20 maggio 2021 dopo alcuni mesi di indagine. La figura di Diana continua così ad affascinare il mondo che è sempre stato innamorato del sorriso della Principessa Triste.

