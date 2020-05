“Lady Diana poteva essere salvata”/ Nuove rivelazioni shock di Richard Sherpard

Pubblicità

Sono ormai passati 20 anni dal tragico incidente a Parigi che causò la morte di Lady Diana. Ad oggi sono ancora tanti i misteri su quella notte e le vicende che rimangono irrisolte. Nel numero del settimanale Oggi in edicola domani, 14 maggio, il patologo Richard Sherpard ha svelato ulteriori dettagli su quanto è accaduto nell’agosto del 1997. A dare un’anticipazione delle parole del patologo è Dagospia. Si legge: “La principessa era incastrata dietro il sedile del bodyguard, per questo motivo hanno avuto serie difficoltà nel liberarla dalla trappola di lamiere.” ha esordito Sherpard. Per poi aggiungere: “Le condizioni del bodyguard, però, erano più critiche rispetto a quelle di Lady D. In quel frangente nessuno aveva notato di una ferita, uno strappo molto profondo vicino la vena polmonare. Diana era ferita molto gravemente, ma i medici la vedevano stabile”.

Richard Sherpard sulla morte di Lady Diana: il mistero sul monossido di carbonio

Il patologo Richard Sherpard, che già aveva analizzato l’accaduto in un libro pubblicato qualche anno fa, continua raccontando che: “la ferita ha cominciato a sanguinare e lei è svenuta. Solo più tardi quando è arrivata in sala operatoria si è scoperto il vero problema, ma oramai era troppo tardi”. Per il dottore, Lady Diana avrebbe potuto salvarsi se avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata. “Avrebbe avuto qualche livido, qualche costola rotta ma sarebbe ancora in vita – ammette –. I soccorritori invece, salvando la bodyguard hanno perso tempo prezioso”. Ma un mistero rimane: “Il monossido di carbonio che è stato trovato nell’autista è un vero mistero – confessa -. E inoltre non è chiaro perchè sono state rivelate tracce di una medicina che viene usata contro i vermi nell’intestino dei bambini. Suono tutto molto strano”, conclude.



