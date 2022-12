Lady Gaga, 21 anni per l’uomo che ha sparato al dogsitter/ Ha patteggiato la condanna

Lady Gaga, 21 anni all’uomo che sparò al suo dogsitter

Condannato a 21 anni di carcere l’uomo che ha sparato al dogsitter di Lady Gaga e ha rapito i bulldog francesi della cantante. Il criminale ha patteggiato la condanna, come rende noto l’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles. Il “rapimento” dei cani avvenne per mano di tre persone. Secondo le autorità, i tre non sarebbero stati a conoscenza che i cani appartenessero alla cantante. Gli animali domestici sarebbero stati rubati dai tre criminali solo per il valore della razza. I bulldog francesi possono arrivare a costare infatti migliaia di dollari.

L’episodio del rapimento dei cani risale al 24 febbraio 2021. Il dogsitter, Ryan Fischer, stava portando a spasso i tre bulldog francesi vicino a Sunset Boulevard. In quel momento l’uomo è stato bloccato da due assalitori, tra cui James Howard Jackson, che era armato: nella colluttazione con Fischer, è partito un colpo di pistola che ha ferito l’uomo.

Lady Gaga, nel febbraio 2021 tre malviventi rubarono i suoi bulldog

Ad agosto 2022 era arrivata una condanna anche per un altro dei ladri dei cani di Lady Gaga, Jaylin Keyshawn White. L’uomo era stato condannato a 4 anni di carcere, come deciso da un Tribunale della California. White, 20 anni, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di far parte della banda che nel febbraio 2021 ha rapito i tre cani della cantante, aggredendo e sparando al dogsitter Ryan Fischer. L’uomo è stato colpito mentre stava portando a passeggiare i tre bulldog francesi della star, Koji, Gustav e Miss Asia.

Il dog sitter di Lady Gaga era in giro per portare a spasso gli amati cani della cantante italo-americana quando è stato raggiunto da quattro colpi di pistola al petto. Una volta immobilizzato Fisher a terra, i malviventi erano riusciti a rubare due dei tre bulldog francesi di Lady Gaga. Solamente una dei cagnolini, Miss Asia, era riuscita a scappare. Ryan Fischer, il dog sitter 30enne, è sempre rimasto cosciente nonostante i colpi che lo hanno raggiunto. La cantante aveva offerto immediatamente una ricompensa di 500.000 dollari a chi avesse riportato i suoi amati bulldog.











