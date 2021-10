Lady Gaga a Star in the star, chi è? Gli indizi/ Spunta Heather Parisi ma..

L’artista che ha imitato Lady Gaga durante le prime tre puntate di Star in the Star è stato uno dei migliori. Non sappiamo se si tratta di un uomo o di una donna, ma anche durante la messa in onda del programma del 30 settembre ha deliziato tutti con una bellissima imitazione. Anche stavolta la sua esibizione è stata mozzafiato regalandoci fortissime emozione con voce e movimenti: canto, coreografia e grinta le fanno guadagnare infatti il primo posto della serata. Prima della vittoria si è sfidata con la grinta e la tenacia di chi ha imitato Loredana Berté, anche se alla fine ha avuto la meglio. Durante il primo pezzo ha cantato il successo planetario Telephone. Anche in questo caso trucco perfetto, coreografie pazzesche e voce mozzafiato. Insomma, non poteva che vincere.

Ma chi si cela dietro la maschera di Lady Gaga? Questo personaggio continua a confondere le idee dei giudici che su di lei non riescono ad esprimere gli stessi giudizi sicuri espressi per gli altri concorrenti. Infatti girano ancora attorno ai nomi di Lorella Cuccarini e Heather Parisi, date le capacità nel ballo dell’artista imitatrice. I social si esprimono in mille ipotesi, tutte diverse, anche se i più tendono ad ipotizzare gli stessi nomi fatti da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Lady Gaga, difficile da imitare: chi è che si nasconde sotto la maschera?

Lady Gaga è sicuramente uno dei personaggi più difficili da imitare di questa prima edizione di Star in the Star. La cantante infatti ha dimostrato nella sua carriera di essere un personaggio bizzarro sia per le sue tante acconciature che per il trucco ma anche per lo stile. Negli ultimi anni le cose però sono radicalmente cambiate e nel suo valore artistico Lady Gaga è cresciuta tantissimo. Addirittura infatti pare che la musica possa diventare il suo passato.

Questo perché il film dell’esordio alla regia di Bradley Cooper, A star is born, l’ha vista esplodere letteralmente e farla diventare una delle attrici più richieste da Hollywood. E a dire il vero pochissimi se ne erano accorti perché la ragazza era stata totalmente sottovalutata almeno sotto questo punto di vista. E chissà chi la sta interpretando così bene come ci ha mostrato la trasmissione di Canale 5.

Video, l’ultima esibizione di Lady Gaga di Star in the Star





