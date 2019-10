Lady Gaga cade dal palco a Las Vegas/ Video, fan la prende in braccio ma scivola

Piccola disavventura fortunatamente senza troppe consegue per la star Lady Gaga. La cantante americana, che negli scorsi mesi ha vinto il prestigioso premio Oscar per la sua musica nel film “A star is born” con Bradley Cooper, è caduta dal palco a causa di un fan troppo scatenato, e soprattutto, troppo sicuro di se. Ma spieghiamo più nel dettaglio cosa è successo. Giovedì scorso, 17 ottobre, Lady Gaga era a Las Vegas per esibirsi in uno dei suoi spettacoli sempre sold out nella famosa Città delle luci del Nevada. La signora Germanotta si trovava precisamente sul palco del Park Theater quando un fan è salito sullo stesso, ed ha deciso di prenderla in braccio. I due hanno iniziato a ballare e a saltellare, peccato però che poco dopo il supporter abbia perso l’equilibrio, cadendo dalla struttura: un volo significativo visto che entrambi sono caduti dal palco, finendo sul pubblico sotto di loro, come si può notare anche dal video che trovate qui sotto.

LADY GAGA CADE DAL PALCO A LAS VEGAS: VIDEO

Lady Gaga non si è comunque fatta prendere dal panico, e pochi istanti dopo il ruzzolone è tornata sul palco come se nulla fosse, riprendendo lo spettacolo e tornando a cantare e ballare sulle note di una delle sue più grandi hit “Bad Romance”. Nessuna conseguenza fisica quindi per la Germanotta, anche se la ragazza, forse a causa di qualche dolore, ha comunque deciso di recarsi in ospedale subito dopo la caduta, probabilmente convinta anche da colleghi di lavoro e conoscenti. Lady Gaga è così finita sotto la macchina delle radiografia da cui comunque non è emersa alcuna frattura, di conseguenza il tour della stessa può continuare. Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è stata la stessa cantante a stelle e strisce, che ha attraverso il proprio account Twitter ha pubblicato una foto della radiografia scrivendo: “Quando ti fanno delle radiografie a praticamente tutto il corpo… balla! [‘Just dance’, in originale, come il suo brano del 2008 incluso nell’album “The Fame”]. Andrà tutto bene”





