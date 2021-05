Lady Gaga choc “Sono rimasta incinta dopo le violenze”/ “Scaricata in strada…”

Dopo il Principe Harry che ha parlato del periodo da incubo vissuto dopo la morte della madre, ai microfoni di Oprah Winfrey, nel primo episodio della serie tv “The Me You Can’t See”, Lady Gaga si racconta senza filtri parlando delle violenze subite per anni in seguito alle quali restò incinta. Non è un racconto facile quello fatto da Lady Gaga che, riaprendo i cassetti di un passato doloroso, non trattiene le lacrime. “La salute mentale per me è stata un problema, mi tagliavo quando ero molto giovane. Ho subito degli abusi”, ha raccontato. Poi i dettagli delle violenze subite: “Avevo 19 anni e lavoravo nell’industria musicale. Un produttore mi disse ‘Spogliati’ e io ho detto no. Me ne andai. E mi disse che avrebbe bruciato tutta la mia musica. Non smetteva di chiedermelo, mi sono sentita paralizzata. Non lo ricordo neanche. Non sentivo più il mio corpo. Sono passata dal sentire dolore all’essere del tutto intorpidita”.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Isabella e Ida protagoniste?

Lady Gaga e la gravidanza dopo le violenze subite

Per la prima volta, Lady Gaga ha raccontato i dettagli della gravidanza arrivata dopo una violenza. Dopo essere rimasta incinta, l’uomo che l’aveva violentata, l’ha anche scaricata per strada. La postar americana si mette a nudo e racconta i dettagli di quel periodo difficile vissuto. “La persona che mi ha stuprata mi ha scaricata davanti a casa dei miei genitori, incinta. Perché stavo vomitando e stavo male. E non dirò chi è. Capisco il movimento MeeToo, capisco che alcune persone si sentono a proprio agio a parlarne, io no, non voglio affrontarlo mai più”, ha detto ancora la popstar, diventata una delle star più importanti della musica internazionale.

LINCIATO DALLA FOLLA A SCAMPIA/ Fredella: “Non siamo nel far west, denunciamo”

LEGGI ANCHE:

Andrea di Carlo, fidanzato Arisa, minaccia Giuseppe Candela?/ "Se parlo di lui.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA