Lady Gaga commossa per l’Italia/ “Vi amo, Dio vi è vicino: supererete il Coronavirus”

“Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia”: questo messaggio arriva da Los Angeles e nello specifico da Lady Gaga, l’artista che ha voluto dedicare un pensiero al nostro Paese colpito dalla pandemia da Coronavirus. La quale, come noto, ha origine italiane: all’anagrafe fa Stefani Joanne Angelina Germanotta, è nata a New York da padre e madre statunitensi (lei di origini franco-canadesi) ma il nonno paterno all’inizio del XX Secolo era migrato negli Stati Uniti partendo da Naso, piccolo paese in provincia di Messina. Circa due anni fa, mentre si trovava in Italia per la tournée, aveva incontrato per la prima volta i suoi parenti siciliani: si era commossa, e aveva parlato dei nonni partiti verso l’America “senza nulla in tasca”. In lei il legame con le origini è sempre stato molto forte, ed è anche per questo che nelle ultime ore ha voluto esprimere la sua solidarietà verso il nostro Paese.

LADY GAGA, MESSAGGIO ALL’ITALIA

“Non so bene cosa dire, se non che vi amo” ha proseguito Lady Gaga nel suo messaggio, riferendo di essere a conoscenza di come tante persone siano spaventate e, in particolare, siano gli anziani a vivere un brutto momento nella reclusione. Nel video l’artista ha citato i parenti siciliani e ha promesso che “andrà tutto bene, supererete tutto”. Lady Gaga si è commossa nel parlare di questa situazione; il Coronavirus ovviamente è diventato un problema molto serio anche negli Stati Uniti (così come in tutto il mondo, del resto), ha mandato le sue preghiere (“con tutto il cuore”) e detto che adesso quello che soprattutto bisogna fare è stare uniti, ed essere gentili gli uni con gli altri.

Poi, nel suo messaggio di sostegno e di Italia, Lady Gaga ha parlato anche della fede: “Alcuni miei amici sostengono che quando le cose si fanno difficili, quello è il momento in cui Dio ti è più vicino, nelle difficoltà”. La chiusura del suo video riporta un augurio perché chiunque sia in Italia in questo momento “senta l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno allo Stivale”. Il messaggio di solidarietà di Lady Gaga è stato postato su Instagram da Tiziano Ferro, che ha voluto condividere con tutti i suoi follower e con Rtl 102.5 e Vanity Fair; il cantautoure pontino ha riportato l’originale in inglese e la traduzione in spagnolo, mentre nel video originale compaiono già i sottotitoli nella nostra lingua così che tutti possano essere a conoscenza di quello che l’artista statunitense ha voluto dirci in questo periodo di Coronavirus.

