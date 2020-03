LADY GAGA: “CORONAVIRUS? HO PARLATO CON DIO”/ “Fidatevi, mi ha detto che…”

“Fidatevi di me, ho parlato con Dio e dice che tutto andrà bene”, parola di Lady Gaga, la star internazionale che ha espresso in un video Instagram il suo convincimento, ma forse sarebbe meglio dire la certezza, che l’emergenza coronavirus si risolverà per il meglio. Attorniata dai suoi cani, Lady Gaga ha affiancato alle motivazioni fideistiche anche quelle scientifiche: “Ho parlato con alcuni medici e scienziati. Non è facile per nessuno in questo momento ma la cosa più salutare e giusta che possiamo fare è metterci in auto-quarantena e non incontrare persone che abbiano più di 65 anni o in gruppo”. Guai a pensare che la cantante predichi bene e razzoli male: lei stessa, infatti, è in auto-isolamento. Queste le sue parole: “Vorrei poter vedere i miei genitori e le mie nonne adesso ma è più sicuro che io non lo faccia per non farli ammalare nel caso in cui abbia contratto il virus. Me ne resto a casa con i miei cani. Credetemi, ho parlato con Dio: lei dice che andrà tutto bene”.

LADY GAGA: “CORONAVIRUS? HO PARLATO CON DIO”

Che il tema coronavirus stia a cuore a Lady Gaga lo si intuisce non solo da queste frasi, ma anche da quelle che la stella forse più splendente del firmamento musicale internazionale ha dedicato all’argomento in un altro post. L’interprete di “Shallow” ha commentato con i suoi followers: “Penso che sia importante capire che siamo e dobbiamo essere una singola comunità globale. Non possiamo farcela senza gentilezza. Il mio pensiero del giorno è accettare che ci saranno tempi in cui ci sentiremo privi di potere e fuori controllo, ma che potremo riempire quello spazio con la gentilezza e prendere così parte alla soluzione di un problema mondiale. Allora avremo il controllo. Possiamo creare la cura imparando a prenderci cura gli uni degli altri e di noi stessi in questo momento”. Difficile darle torto: la speranza è che i suoi tanti influencers prendano spunto da lei…



