Lady Gaga, De Niro e Madonna ricattati da hacker/ Rubati i dati di uno studio legale

Lady Gaga, Robert De Niro e Madonna nel mirino degli hacker. Tutto a causa di un attacco hacker subito dallo studio legale “Grubman Shire Meiselas & Sacks”, che ha tra i suoi clienti proprio l’attore di Hollywood e le due popstar. I pirati informatici sarebbero così entrati in possesso 756 giga di dati tra contatti personali e accordi economici tra cui un contratto di Madonna per il suo tour mondiale 2019/2020. Tra i clienti dello studio “Grubman Shire Meiselas & Sacks” ci sono anche Sir Elton John, Barbra Streisand, Barry Manilow, Rod Stewart, Lil Nas X, The Weeknd, U2 e Mike Tyson. Lo studio legale curerebbe, inoltre, oltre agli interessi dei nomi noti, anche quelli di altre 200 personalità del mondo dello spettacolo e dei media.

I pirati informatici non si fermano neanche di fronte all’emergenza coronavirus. Nelle scorse ore hanno messo nel mirino uno dei più importanti uffici legali degli USA che ha, tra i clienti, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e dello show business. A subire il ricatto degli hacker sarebbero soprattutto Lady Gaga, Robert De Niro e Madonna di cui avrebbero in mano diversi dati sensibili. I pirati informatici, noti anche come REvil o Sodinokibi e che, in passato, avevano attaccato l’agenzia di cambio di valuta estera Travelex ora chiedono un riscatto per non diffondere i dati sensibili dei clienti del “Grubman Shire Meiselas & Sacks”. Il sito dell’ufficio legale, al momento, risulta ancora bloccato. Nessun commento, per ora, da parte deli clienti vip dell’ufficio stesso.



