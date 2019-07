Lady Gaga e Bradley Cooper convivono?/ Scoppia il gossip: fan al settimo cielo, ma…

Lady Gaga e Bradley Cooper, da quando hanno recitato insieme in “A Star Is Born”, primo film da regista dell’attore, continuano a far sognare i fan. Dopo aver incantato tutti sul grande schermo, la cantante e l’attore sono diventati i nuovi eroi romantici di tantissimi fan che sognano di vederli insieme, felici e innamorati anche nella vita vera. Il gossip era già scoppiato diversi mesi fa quando Bradley Cooper era ancora impegnato con Irina Shayk, madre della sua bambina. Ora che la storia tra l’attore e regista di Hollywood e la splendida modella è finita, i rumors sono tornati. In particolare, nelle ultime ore, ad occuparsi del tipo di legame che c’è tra Lady Gaga e Bradley Cooper è stata la rivista americana In Touch secondo la quae i due avrebbero addirittura iniziato una convivenza. Sarà vero?

Lady Gaga e Bradley Cooper convivono? Il gossip divide gli esperti

Lady Gaga e Bradley Cooper stanno insieme? Al gossip lanciato dalla rivista In Touch, gli altri magazine americani credono poco. Come fa sapere il portale Gossip e Tv, infatti, l’indiscrezione lanciata da In Touch sulla presunta convivenza tra i due a New York, nella casa dell’attore, non è stata ripresa da nessun’altra rivista. Inotre il blog Gossip Cop fa notare come, in passato, In Touch, abbia lanciato ulteriori gossip su Bradley Copper e Lady Gaga che poi si sono dimostrati infondati. Cosa c’è di vero, dunque? Che Lady Gaga e Bradley Cooper abbiano un feeling speciale è innegabile. I due, tuttavia, non hanno mai confermato di stare insieme e quella che potrebbe sembrare l’inizio di una storia d’amore, in realtà, potrebbe essere semplicimente amicizia.

