Lady Gaga e Michael Polansky, il matrimonio è vicino? Il gesto della cantante a Parigi

Lady Gaga potrebbe essere pronta a convolare a nozze con Michael Polansky. La celebre popstar mondiale, che è stata protagonista di un’indimenticabile quanto spettacolare esibizione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, è finita al centro del gossip proprio per il rapporto con Polansky. Questo perché l’uomo era a Parigi, al suo fianco, e proprio in questa occasione Lady Gaga avrebbe ammesso che è ufficialmente il suo fidanzato.

Lady Gaga ha infatti presentato Michael Polansky al primo ministro francese Gabriel Attal, riferendosi a lui come ‘il mio fidanzato’. Una dichiarazione che, in poche ore, ha letteralmente fatto il giro del web, grazie anche ad un video che ha iniziato a circolare su TikTok.

Lady Gaga e Michael Polansky, dal primo bacio alle possibili nozze

Inutile dire che l’ammissione di Lady Gaga su Michael Polansky e sul loro rapporto ha dato il via ad una serie di speculazioni che riguardano proprio il fatto che i due presto convoleranno a nozze. Il fatto che la cantante lo abbia presentato come fidanzato, fa infatti sperare che sia già arrivata una proposta di matrimonio e che la data sia fissata da qui a pochi mesi. Certo, sono al momento solo delle ipotesi che stanno però scatenando i fan della Germanotta. Ricordiamo che la coppia è stata vista insieme in atteggiamenti intimi, per la prima volta, nel 2020, durante una festa di Capodanno a Las Vegas, dove tra i due è scattato un bacio. Da quel momento Lady Gaga su Michael Polansky sono diventati inseparabili, al punto da trascorrere anche il lockdown sotto lo stesso tetto. Che il loro rapporto sia pronto a fare lo step successivo?