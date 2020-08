Lady Gaga “Faccio uso di psicofarmaci”/ “So di avere problemi mentali, ne ho bisogno”

“So di avere problemi mentali e so che a volte possono rendermi non funzionale come essere umano. Devo prendere farmaci per fermare il processo che si verifica nel mio cervello e che io non so controllare”. A dichiararlo, senza paeli sulla lingua, è stata Lady Gaga. La popstar, durante un’intervista radio in videochat con Zane Lowe, ha spiegato che da anni assume un farmaco antipsicotico, l’olanzapina, usato per trattare la schizofrenia e il disturbo bipolare, e ne ha spiegato il perché. La rivelazione, arrivata durante la presentazione del suo ultimo album “Chromatica” qualche giorno fa, è diventata virale solo nelle ultime ore. Lady Gaga ha rivelato che il brano “911” inserito nel nuovo disco parla proprio di questi suoi problemi, poi si è addentrata nel passato, spiegando come è nato questo suo malessere.

Lady Gaga e i problemi mentali: “Non capivo cosa stesse succedendo”

La battaglia di Lady Gaga con la malattia mentale ha avuto inizio da adolescente. La popstar, d’altronde, aveva già ammesso qualche tempo fa, in un’intervista con Oprah Winfrey, che: “Sono stato violentata ripetutamente quando avevo 19 anni”. La Germanotta soffre inoltre di fibromialgia, una condizione caratterizzata da dolore diffuso che provoca anche problemi cognitivi. Da qui nuovi problemi: “È stata una delle cose peggiori che mi siano mai successe”, ha detto Lady Gaga. “Non capivo cosa stesse succedendo, perché tutto il mio corpo si era intorpidito. Mi sono dissociata completamente. Urlavo e poi lui (il suo psichiatra, ndr) mi ha calmata e mi ha dato le medicine”, ha ammesso e concluso la cantante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA