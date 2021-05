Lady Gaga, ospite in Friends The Reunion/ Canta “Gatto rognoso” con Phoebe, video

Lady Gaga è stata solo una dei tanti super ospiti che si sono uniti alla puntata speciale di Friends The Reunion. Uscita giovedì 27 maggio sulla piattaforma americana HBO Max e in contemporanea in Italia con i sottotitoli su Sky e su Now, ha visto i sei storici amici riuniti dopo ben ventisette anni dalla prima puntata della serie originale. Per l’occasione è stato nuovamente messo in piedi lo Stage 24 dei Warner Studios di Burbank, luogo in cui sono state girate tutte e dieci le stagioni dal 1994 al 2004.

Proprio lì infatti si sono rincontrati Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Matthew Perry (Chandler) facendo emozionare tutti i fan della intramontabile serie cult degli anni Novanta. E’ stata ricreata anche l’ambientazione del famoso caffè in cui erano soliti riunirsi i sei amici durante la giornata, il Central Perk. Una delle scene girate a posta per Friends The Reunion è stata quella che ha visto protagonista Lady Gaga con Lisa Kudrow proprio su quel divano.

Lady Gaga canta “Gatta rognoso” per Friends

Non poteva mancare, tra i momenti che hanno segnato la serie, la geniale canzone di Phoebe Buffay “Gatto rognoso” (Smelly cat in lingua originale). E allora, ad un certo punto della puntata-reunion, l’attrice Lisa Kudrow è seduta sul riconoscibilissimo divano marrone del Central Perk abbracciata alla sua chitarra mentre intona il pezzo come faceva la mitica Phoebe. Quando all’improvviso compare Lady Gaga alla porta, la cantante si immedesima nella comicità di Friends ed esordisce con: “Adoro Gatto rognoso, è la mia canzone preferita”.

Parte così il duetto che nessuno pensava di sentire mai, con la voce immensa di Stefani Joanne Angelina Germanotta che regala il suo tocco magico ad una canzone nata principalmente per far ridere. Infine, all’interno del caffè, si aggiungono alle due anche i cori gospel a rendere il tutto ancora più iconico e a far sembrare “Gatto rognoso” una nuova hit della storia della musica.





