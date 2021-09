Lady Gaga “Star in a star”, chi è?/ Sarà Lorella Cuccarini dietro la maschera?

Continua l’avventura della finta Lady Gaga all’interno del programma Star in a Star condotto da Ilary Blasi in onda questa sera con la terza puntata dello show. Il successo della vera Lady Gaga è esploso improvvisamente ed è poi stato consacrato nel 2019 quando ha recitato nel film A Star is Born accanto a Bradley Cooper. In Star in a Star, la finta Lady Gaga stupisce di puntata in puntata per le sue esibizioni strepitose, come quella andata in onda la scorsa settimana in cui ha cantato Born this way in una performance che ha stupito il pubblico da casa e la giuria in studio.

Una caratteristica di questo personaggio è la sua estrema versatilità nell’abbigliamento, nei movimenti e soprattutto nel trucco e la persona che si cela dietro la sua maschera ha studiato molto bene questo personaggio perché riesce ad avere i movimenti e le capacità vocali del personaggio originale.

Chi è Lady Gaga a Star in the Star? Lorella Cuccarini la più quotata

Il personaggio di Lady Gaga sta facendo scalpore in Star in a star e continua a mandare in confusione i giudici in merito all’interprete. Sono state avanzate diverse ipotesi: da Lorella Cuccarini, per via della sua immensa bravura nel ballo, a Heather Parisi che in questa imitazione non rischia neanche di essere tradita dal suo accento. La voglia di scoprire il volto che si cela dietro la maschera è molto forte ma, dato l’enorme successo che questo personaggio sta riscontrando all’interno del programma, bisognerà aspettare ancora tanto.

La Lady Gaga mascherata durante la scorsa puntata ha stupito tutti i giudici in primis Andrea Pucci che dopo la sua esibizione ha detto di non voler lasciare dichiarazioni perché ancora senza parole dopo la performance, anche Claudio Amendola chiede il bis, mentre la loro collega Marcella Bella pensa che il personaggio che si cela dietro la maschera di questa star ha delle forti capacità a livello vocale, la giudice inoltre, ha una vera e propria predilezione per questo personaggio e anche per questo tutti i suoi giudizi sono positivi.

