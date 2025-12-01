Lady Marianna in Sandokan, perché chiamata 'Perla di Labuan': attrice che la interpreta Alanah Bloor: Storia vera e fine drammatica

Anticipazioni Sandokan, fiction di Rai1: chi è Lady Marianna Guillonk ‘La perla di Labuan’? Storia vera e fine drammatica

Questa sera andrà in onda la prima puntata di Sandokan, la fiction di Rai1 con protagonista Can Yaman nelle vesti del personaggio leggendario nato dalla fantasia di Emilio Salgari. L’attesa per l nuovo adattamento televisivo cresce sempre di più e c’è molto curiosità anche intorno ai cosiddetti personaggi secondari ed ai loro interpreti. Tuttavia chi pensa che il personaggio di Lady Marianna in Sandokan, meglio nota come la Perla di Labuan, sia secondario si sbaglia. Amata dal pubblico prima letterario e poi televisivo, colei che è riuscita a conquistare il cuore di Sandokan è un personaggio centrale nelle trame. E di questo ne è convinta anche l’attrice che la impersona Alanah Bloor.

Definita dallo scrittore Emilio Salgari come una fanciulla di circa 16-17 anni, snella ed elegante dalle forme superbamente modellate, Lady Marianna Guillonk in Sandokan è anche una donna determinata e moderna che nel corso delle puntate avrà una sua evoluzione. Figlia del console inglese che viene chiamata Perla di Labuan per la sua bellezza ed il suo carattere sin dal primo sguardo vede in Sandokan un uomo affascinante e che soprattutto potrà farla fuggire dalle gabbie dorate della società vittoriana. A complicare il quadro, che in questa nuova fiction a detta degli attori rievoca molto le favole Disney, ci sarà Lord Brooke il villain per eccellenza da sempre innamorato di Marianna. Il triangolo amoroso stando alle anticipazioni Sandokan sarà alla base della trama ma non solo non mancheranno spirito di avventura, duelli e colpi di scena. A differenza di altri personaggi, il personaggio di Lady Marianna in Sondokan non si ispira a una storia vera ma anche nella fiction di Rai1, senza spoilerare troppo, andrà incontro ad una drammatica fine.



Chi è Alanah Bloor, l’attrice che impersona Lady Marianna in Sandokan: ha un fidanzato?

Ed a dare volto e anima a Lady Marianna in Sandokan è l’attrice Alanah Bloor. Meno nota rispetto agli altri attori del cast da Can Yaman ad Alessandro Preziosi passando per Ed Westwick già visto in Gossip Girl, Alanah ha 25 anni ed è inglese, per la precisione originaria della Coronovaglia non è noto, inoltre, se Alanah Bloor ha un fidanzato. Stando alle dichiarazioni riportate sul magazine Chi ha descritto così il suo personaggio nella fiction di Rai1 in una recente intervista: “È una giovane donna decisamente moderna per l’età vittoriana…Marianna è all’inizio del proprio viaggio in questa prima stagione. Ci vuole qualcuno come Sandokan per scuoterla davvero e farle capire chi lei sia, perché all’inizio non lo sa e in seguito la vedremo raggiungere degli obbiettivi che una donna vittoriana non avrebbe mai potuto neanche sognare.”