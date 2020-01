Lady Nocerino punge Ibrahimovic/ “Gli hai fatto solo 3 assist, bello”

Botta e risposta, e altro affondo nella diatriba a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e Antonio Nocerino. Questa volta la moglie dell’ex centrocampista del Milan, Federica Consolente, si è presa la libertà di rispondere (a mezzo Instagram) a quanto l’attaccante svedese aveva dichiarato lo scorso venerdì riguardo il rapporto sportivo avuto con il marito nel corso della stagione 2011-2012. Riavvolgiamo il nastro: nella conferenza stampa di presentazione, a Ibrahimovic era stato chiesto della partnership avuta con Nocerino che, anche grazie alla presenza di Zlatan e ai suoi passaggi decisivi, aveva segnato 11 gol che rappresentano una cifra importante, in assoluto per un centrocampista di contenimento e ancor più se pensiamo al fatto che in carriera Nocerino non sia mai ad andare a rete così tanto. La risposta dell’attaccante non si era fatta attendere, in pieno stile Ibrahimovic: “Quanti assist ha fatto lui a me? Zero”. Parole che non sono passate inosservate e soprattutto alla moglie dell’ex centrocampista, che infatti ha voluto rispondere e rendere pan per focaccia allo svedese che sta per fare il suo secondo esordio con la maglia del Milan.

LA MOGLIE DI IBRAHIMOVIC RISPONDE A NOCERINO

La risposta di Federica Consolente è stata più che piccata: postando la foto di Ibrahimovic che, in giacca e cravatta, risponde alle domande dei giornalisti a Milanello, la signora Nocerino ha commentato con un “comunque gli hai fatti solo 3 assist, bello”, con tanto di dito medio all’altezza del naso dello svedese. Come accade spesso in questi casi, il post è poi stato cancellato quasi immediatamente: evidentemente non era in linea con il bon ton. Ad ogni modo, a stemperare la tensione aveva pensato lo stesso Nocerino, chiamato in causa nel corso della presentazione di Ibrahimovic, che ha avuto solo belle parole per l’ex compagno di squadra: “Zlatan porta competitività e personalità” le parole del centrocampista passato anche da Piacenza, Juventus e Palermo nel corso della carriera, che ha poi aggiunto come lo svedese sia un calciatore in grado di migliorare tutto il gruppo. Insomma, sembra che la faida sia destinata a fermarsi a questo punto, ma vedremo se eventualmente ci saranno delle nuove puntate della storia.

