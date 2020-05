Ladyhawke/ Video, su Rete 4 il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer (3 maggio)

Pubblicità

Il film Ladyhawke andrà in onda domenica 3 maggio alle ore 21 .25 su Rete 4 in prima serata. Si tratta di un film del 1985, sentimentale, drammatico e fantastico. Il produttore è Richard Donner, un famoso fumettista americano mentre le musiche sono state curate da Andrew Powell. Il cast vede nomi stellari che sono stati resi famosi proprio dalla partecipazione al film, ci sono Matthew Broderick nel ruolo di Philippe Gaston, Rutger Hauer che interpreta Etienne Navarre, Michelle Pfeiffer resa celebre per aver interpretato Isabeau D’Anjou, poi Leo McKern in Imperius e John Wood nel ruolo del Vescovo.

Ladyhawke, la trama del film

Ecco la trama di Ladyhawke. Il ladro Gaston scappa dalla prigione di Aguille ma viene inseguito dai soldati del terribile vescovo, in suo aiuto accorre Etienne, ex capitano che sconfigge i suoi vecchi compagni e lo porta in salvo. Philippe serve all’ex capitano perché il suo unico scopo è riuscire ad uccidere il vescovo e solo chi è scappato dalla prigione può aiutarlo a entrare senza essere visto. Per evitare che scappi Etienne lo lega ma una notte, riesce a liberarsi e solo l’intervento di una bellissima donna che ammansisce un lupo riesce a farlo scappare. Etienne inoltre, si accompagna sempre ad un falco, a cui è particolarmente legato. Durante la fuma Philippe viene scoperto e di nuoco il provvidenziale intervento di Etienne lo salva, il suo falco però rimane ferito e questo sconvolge l’uomo che insieme al ladro si recherà da Imperius, solo lui può curarlo. Philippe pur avendo l’ordine ricevuto l’ordine di non entrare, intravede la donna che lo aveva salvato con una freccia sulla spalla proprio come il falco.

Imperius così racconta la storia dei due amanti, Isabeau era una bellissima donna che ricambiava solo l’amore di Etienne nonostante i moltissimi pretendenti, tra i quali c’era anche il Vescovo, egli non avrebbe mai permesso che i due vivessero la loro storia d’amore insieme così strinse un patto con Satana per trasformare lei in falco di giorno e lui in lupo di notte. Imperius racconta al ladro che presto ci sarà la possibilità di interrompere la maledizione ma Philippe deve rinunciare al suo desiderio di vendetta. Quella sera il falco invece di appoggiarsi al braccio di Etienne, si appoggia a quello di Philippe che l’aveva aiutata poco prima. Arriva il grande giorno che può mettere fine alla maledizione e Philippe per aiutare i due innamorati nasconde la spada che consegnerà solo quando sarà il momento di uccidere il capitano della guardia. La maledizione ha fine ma Etienne crede che Imperius abbia ucciso Isabeau che compare poi in forma umana, finalmente Etienne può uccidere il vescovo e i due potranno vivere felici.

Video, il trailer di Ladyhawke





