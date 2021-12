Laerte e Leon Pappalardo, ex marito e figlio Selvaggia Lucarelli/ Amore nato su Rai 2

Laerte Pappalardo: il matrimonio con Selvaggia Lucarelli

Laerte Pappalardo è l’ex marito di Selvaggia Lucarelli. I due si sono conosciuti nel 2003 nello studio televisivo della prima edizione dell’Isola dei famosi, in onda su Rai 1. La giornalista era tra gli opinionisti del reality Show mentre, Laerte era presente come ospite visto che il padre Adriano Pappalardo era uno dei conventi dell’Isola, dove si è poi classificato al terzo posto. Nel 2004 i due sono convolati a nozze e l’anno dopo, nel 2015, sono diventati genitori di Leon. Pappalardo e la Lucarelli si sono separati nel 2007. Qualche anno fa, sul settimanale Diva e Donna, la giornalista ha parlato dell’ex marito Laerte Pappalardo: “Credo venda scarpe su eBay. Di sicuro, non ho mai pensato che dovesse mantenermi”. Dell’ex suocero Adriano Pappalardo ha invece raccontato: “Molto amorevole con Leon. Hanno un rapporto cameratesco. Pappalardo è un Peter Pan che passa la vita tra canoa, corsa, parapendio. Con me è diverso. Non mi saluta da anni. Non mi perdona di aver voluto la separazione con il figlio”.

Selvaggia Lucarelli: "Dovevo andare da psicologo"/ "Amore tossico stava uccidendomi"

Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli

Leon Pappalardo è nato a Roma il 15 gennaio 2005. Qualche tempo fa la madre Selvaggia Lucarelli è intervenuta nella trasmissione di Radio Rai ‘I Lunatici’ e ha parlato del rapporto che ha con il figlio: “Ha il suo momento ribelle, è uno che racconta un sacco di palle con il viso e il volto da angelo. Dite che l’abbiamo fatto tutti? E ho capito, tutti tranne mio figlio lo possono fare”. Come tutti gli adolescenti, Leon racconta spesso bugie alla madre: “La cosa stupefacente è che pensi di conoscere tutto di tuo figlio, perché è la persona che conosci meglio al mondo, poi ti svegli la mattina e lo scopri capace di cose che non avresti mai pensato. Tipo ti chiama la scuola e ti chiede se hai firmato tu la verifica in cui ha preso 4 in matematica. Fa le firme false”. Nonostante tutto, la giornalista ha messo di non essere molto intransigente con il figlio e di non riuscire a gestire la questione punizioni: “Cerco sempre di dargli un’altra occasione”.

