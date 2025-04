Laerte Pappalardo, quel malore sul set e il trasporto in ospedale

Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano ha vissuto un momento molto difficile mentre si trovava nel Cilento su un set pubblicitario. Più precisamente si trovava a Marina di Camerota, e verso le dieci di sera ha accusato un malore che ha costretto i membri dello staff televisivo a chiamare il 118. Il 44enne era in compagnia del papà Adriano, ed è stato soccorso prontamente dall’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale San Luca di Vallo. All’epoca, Il Messaggero aveva rivelato che le sue condizioni non sembravano gravi.

Laerte Pappalardo, chi è il figlio di Adriano Pappalardo/ "Nonno straordinario con Leon, trasmesso valori"

Laerte Pappalardo è oggi fidanzato con Laura De Gaetano dopo aver vissuto un’intensa relazione con Selvaggia Lucarelli che oggi porta avanti la sua vita con Lorenzo Biagiarelli. Dopo essersi ripreso dal malore aveva aggiornato i fan con queste parole in un post su Facebook: “ Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene”. Poi ha continuato: “Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie ”.

Laerte Pappalardo ha una fidanzata?/ Perché è finita con l'ex moglie Selvaggia Lucarelli: "Oggi siamo amici"

Laerte Pappalardo a L’Isola dei Famosi con Nina Moric: poi la storia con Selvaggia Lucarelli

Laerte Pappalardo si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, dove si era legato moltissimo alla showgirl Nina Moric. I due sono diventati molto amici, ma quando è uscito ha incontrato Selvaggia Lucarelli, sposandola nel 2004. I due hanno avuto anche un figlio di nome Leon, ma negli anni successivi è successo il peggio: un lungo divorzio e tante battaglie legali che li hanno portati a litigare in maniera molto accesa. La giornalista era anche intervenuta a Pomeriggio 5 svelando che l’ex marito non rispettava il mantenimento del bambino. Fortunatamente, oggi il loro rapporto è tornato alla normalità e si supportano per il bene del figlio.