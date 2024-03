LAERTE PAPPALARDO, CHI E’ IL FIGLIO DI ADRIANO PAPPALARDO/ “Padre straordinario che mi ha trasmesso valori”

Adriano Pappalardo, il figlio Laerte interviene a Da noi a ruota libera: “È un papà straordinario”

Schivo e riservato Laerte Pappalardo raramente appare in tv o rilascia interviste. E invece oggi ha infranto la sua riservatezza intervenendo con un video a Da noi a ruota libera per mandare un messaggio al papà Adriano Pappalardo. Il figlio Laerte, infatti, ha ammesso che genitore è ed è stata e soprattutto come oggi il loro rapporto: “È un padre straordinario che mi ha trasmesso tanti valori e principi seri ed adesso poi condividiamo lo sport”.

LISA GIOVAGNOLI, CHI E' LA MOGLIE DI ADRIANO PAPPALARDO/ Lui spiazza: "Mi ha fatto dormire con suo papà"

Laerte ha continuato: “La cosa più bella ed avere mio padre accanto a me anche nello sport, fare lo stesso sport insieme è una cosa che auguro a tutti. Come nonno è eccellente, è stato sempre presente e lo è tutt’ora che mio figlio Leon (nato dalla relazione con Selvaggia Lucarelli, ndr) ha 19 anni, poi si sa che i figli dei figli vengono amati al quadrato.” Adriano Pappalardo scoppiato a piangere ha commentato: “Queste sono le cose che mi fanno sentire papà. Io a mio figlio non gli ho dato mai uno schiaffo ed adesso è il mio compagno di giochi” (Agg. di Liliana Morreale)

Adriano Pappalardo: "Loredana Berté prima della fama era la mia corista"/ Retroscena a Da noi a ruota libera

Laerte Pappalardo chi è il figlio di Adriano Pappalardo: carriera

Laerte Pappalardo è il figlio del noto volto televisivo Adriano Pappalardo e di Lisa Giovagnoli. Nato a Milano il 4 marzo del 1976 ha esordito su piccolo schermo cantando Ricominciamo con il padre. La sua vocazione, però, non era quella di seguire le orme del genitore.

Decide di diplomarsi in lingue, per poi apparire in diversi programmi televisivi tra cui: L’Isola dei Famosi (2011), L’estate in diretta, Celebrity Chef. Il figlio d’arte ha poi debuttato anche su grande schermo con Vacanze di Natale a Cortina di Neri Parenti (2011) e nella fiction Capri (2006-2010).

Adriano Pappalardo: "Loredana Berté prima della fama era la mia corista"/ Retroscena a Da noi a ruota libera

Laerte Pappalardo vita privata: dalla relazione con Selvaggia Lucarelli alla separazione

Laerte Pappalardo è stato sposato con Selvaggia Lucarelli. L’amore è sbocciato quando, nel 2003, Laerte si era recato all’Isola dei Famosi per dare supporto al padre Adriano. Selvaggia, invece, era in trasmissione nel ruolo di opinionista. La scintilla è scattata immediatamente tra loro.

Nel 2004, un anno dopo il colpo di fulmine, Laerte e Selvaggia si sono sposati con rito civile. Dal loro amore è nato il figlio Leon. La coppia ha annunciato la separazione nel 2007, due anni dopo la nascita del figlio. “Credo venda scarpe su eBay. Di sicuro, non ho mai pensato che dovesse mantenermi” diceva Lucarelli ai microfoni di Diva e Donna. In merito all’ex suocero Adriano affermava: “Molto amorevole con Leon. Hanno un rapporto cameratesco. Pappalardo è un Peter Pan che passa la vita tra canoa, corsa, parapendio. Con me è diverso. Non mi saluta da anni. Non mi perdona di aver voluto la separazione con il figlio” diceva. Attualmente, sembra che Laerte abbia ritrovato l’amore con una donna di nome Laura di cui non si hanno informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA