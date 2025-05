Laerte Pappalardo, chi è il figlio di Adriano Pappalardo: la carriera tra tv e cinema

Oggi pomeriggio, domenica 25 maggio 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Da noi… a ruota libera, subito dopo Il meglio di Domenica In. Tra gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Francesca Fialdini troviamo anche Adriano Pappalardo, che coglierà l’occasione per ripercorrere le principali tappe della sua carriera e della sua vita. Nel suo privato condivide una romantica e longeva relazione con la moglie Lisa Giovagnoli, conosciuta all’inizio degli anni ’70 e diventata sua compagna di vita, con la quale è convolato a nozze nel 2010.

Dalla loro unione è nato nel 1976 un figlio, Laerte Pappalardo, che sin da bambino ha seguito le orme del padre avvicinandosi alla carriera da cantante. Ha infatti spesso duettato da giovanissimo con papà Adriano Pappalardo, seguendolo anche in tournée, per poi avvicinarsi al mondo della televisione e dello spettacolo. “È un padre straordinario che mi ha trasmesso tanti valori e principi seri ed adesso poi condividiamo lo sport”, ha rivelato Laerte lo scorso anno in un video-messaggio per il padre a Dai noi… a ruota libera.

Laerte Pappalardo e l’ex moglie Selvaggia Lucarelli: “Invitato al suo matrimonio“

Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo, dal 2004 al 2007 è stato sposato con l’ex moglie Selvaggia Lucarelli, dalla quale ha avuto un figlio, Leon, nel 2005. Il loro è stato un breve matrimonio culminato con una brusca rottura. “Le separazioni non sono mai facili, all’inizio abbiamo avuto anni non facili, ma poi è importante riuscire a superarli e andare avanti“, ha ammesso Laerte in un’intervista a La volta buona poche settimane fa.

Dopo la separazione, il figlio di Adriano e la giornalista si sono riappacificati e ora condividono un rapporto pacifico e disteso. Lo stesso Laerte, ai microfoni di Caterina Balivo, ha anche ammesso che parteciperà al matrimonio dell’ex moglie con Lorenzo Biagiarelli: “Si sposano il prossimo anno, io sono stato invitato. Non credo sia una cosa per forma, ormai la mia situazione appartiene al giurassico. Noi abbiamo anche un figlio e siamo amici, non c’è nessuna invidia né da parte di un compagno né da parte dell’altro“.

