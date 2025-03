Laerte Pappalardo, chi è il figlio di Adriano Pappalardo: “Nonno straordinario con Leon”

Nella nuova puntata de La volta buona di Caterina Balivo tra gli ospiti c’è anche Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo ed ex marito di Selvaggia Lucarelli, dalla loro unione, infatti, è nato il figlio Leone che oggi ha 19 anni. Lontano dal mondo dello spettacolo tranne per qualche apparizioni televisiva, alcuni mesi fa nel programma di Francesca Fialdini ha rivelato proprio com’è il rapporto con il papà Adriano: “È un padre straordinario che mi ha trasmesso tanti valori e principi seri ed adesso poi condividiamo lo sport ed è un nonno straordinario con mio figlio Leon”.

C’è stato anche un momento di commozione da parte del cantante sentendo tali parole. Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo durante la chiacchierata con Francesca Fialdini ha confessato che condivide moltissimi momenti intensi con il padre, soprattutto lo sport e non solo. Ha poi aggiunto che è sempre stato molto presente nella sua vita nonostante a causa del suo lavoro fosse sempre in giro per il mondo e poi ha concluso dicendo che non solo è stato un ottimo padre ma anche un ottimo nonno, del resto i nonni amano i figli dei figli al quadrato. Insomma, ha tratteggiato un dolce e tenero racconto del papà.

Laerte, il figlio di Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli, è nato a Milano il 4 marzo del 1976. Ha esordito sul piccolo schermo cantando Ricominciamo con il padre ma il vero debutto televisivo è stato nel 2003 quando era spesso ospite in studio per sostenere il papà Adriano Pappalardo, concorrente di quell’edizione. E proprio negli studi del reality è nato l’amore con Selvaggia Lucarelli, all’epoca opinionista. Per i due è stato un colpo di fulmine coronato dall’arrivo di Leon nel 2005. L’amore però non è durato ed i due si sono lasciati nel 2007 ed oggi, dopo le diffidenze iniziali, i due hanno rivelato di avere un ottimo rapporto.