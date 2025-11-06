Laerte Pappalardo, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato del calvario della malattia dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi.

La puntata odierna de La Volta Buona si è occupata quest’oggi del tema della chirurgia estetica, al netto dei rischi legati alla costante ricerca della bellezza anche con scelte drastiche e oltremodo rischiose. Partecipa al dibattito anche Laerte Pappalardo che, non proprio per questioni di chirurgia, ha vissuto anni difficili proprio per via della percezione del suo aspetto fisico. Come raccontato nel salotto di Caterina Balivo, il figlio di Adriano ha spiegato come tutto sia partito dall’esperienza all’Isola dei Famosi. L’avventura lo ha portato a dimagrire in maniera repentina e, forse in maniera incauta, ha sottovalutato gli effetti collaterali di quel dimagrimento se non controllato nel modo giusto.

“All’inizio mi piacevo vedendo tutti quei kg persi, poi però sono iniziate una serie di problematiche: una spirale micidiale. E’ diventata anoressia, non mangiavo più: per due anni una scatoletta di tonno e due mele. Ero in un loop infernale”, un racconto choc quello di Laerte Pappalardo che quasi senza accorgersene si è trovato faccia a faccia con la malattia, al netto delle difficoltà e circostanze subdole tipiche della patologia. “Paradossalmente la gente che mi vedeva diceva: ‘Ti vedo meglio’, ma in realtà dentro stavo male. Io mi vedevo sempre grasso, non sembra possibile ma è così”.

Laerte Pappalardo a La Volta Buona: “L’anoressia? Una dottoressa mi disse: ‘Sei rovinato’…”

Sono poi subentrate complicazioni gravissime che hanno costretto Laerte Pappalardo a ricorrere ad un intervento urgente: “La dottoressa mi disse: ‘Sei rovinato, vuoi rivedere tuo figlio? Allora mangia’…”. Parole che hanno immediatamente sollecitato l’attenzione del figlio di Adriano Pappalardo che, con grande forza di volontà, è riuscito a vincere quel calvario durato diversi anni.

Non è stato facile per Laerte Pappalardo debellare l’anoressia; come da lui raccontato a La Volta Buona, il calvario della malattia è durato 5 anni. “Quando sentivo la preoccupazione degli altri io mi innervosivo”. Come anticipato, con tanto lavoro personale e con il supporto dei medici ha trovato lo spirito giusto per reagire a quello che lui stesso ha definito un ‘loop infernale’, tornando in forma e soprattutto ad una quotidianità serena.

