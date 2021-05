Laerte Pappalardo, ex marito Selvaggia Lucarelli/ Come sta dopo il malore?

Tra gli uomini di Selvaggia Lucarelli possiamo di certo annoverare quello che è poi diventato il padre di suo figlio, il piccolo Leon, nato nel 2005, Laerte Pappalardo. La loro relazione risale ai primi anni del 2000 e, in particolare, è stato proprio nel 2004 che Selvaggia Lucarelli ha sposato il figlio del famoso cantante Adriano Pappalardo, ma tenendo conto che l’anno dopo ad allietare la loro vita, possiamo dire che il loro rapporto non è stato molto idilliaco visto che nel 2007 è già arrivata la separazione. Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli, in un podcast, ha parlato del suo amore malato, di una relazione tossica in cui ‘per quattro anni si è bucata’ non con la droga ma con un amore malato, che sia proprio quello per il marito quello di cui parla la giornalista?

Laerte Pappalardo, ex marito Selvaggia Lucarelli, come sta? Il malore in Cilento e poi..

Laerte Pappalardo è un po’ finito nel dimenticatoio negli ultimi anni anche se in molti ricordano la paura dello scorso anno quando si diffuse a macchia d’olio la notizia del suo malore in occasione di un’uscita pubblica con il padre nel Cilento. Dopo ore di terrore, è stato poi lui stesso a spiegare tutto in un post su Facebook: “Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene”. In un primo momento è stato il padre a soccorrere subito il figlio proprio mentre si trovavano insieme sul set di uno spot pubblicitario e lui poi ha ringraziato i medici che si sono occupati del suo soccorso. Lo vedremo presto in tv? In attesa di questa domanda oggi toccherà proprio a Selvaggia Lucarelli andare a Domenica In per raccontarsi.

