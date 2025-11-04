Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo: chi è? Unico figlio del cantante, è nato nel 1976: a sua volta è papà di Leon

Nella vita di Adriano Pappalardo c’è stato un unico grande amore, Lisa Giovagnoli, sua unica compagna di vita e sua moglie solamente dal 2010. Nel corso del loro rapporto, un amore che dura da tantissimi anni, i due hanno avuto un solo figlio, Laerte, nato nel 1976. Volto noto nel mondo dello spettacolo, ha partecipato a diversi programmi televisivi, anche in compagnia del papà. Laerte è stato sposato, dal 2004 al 2007, con la giornalista e volto tv Selvaggia Lucarelli: nel 2005 i due hanno avuto un figlio, Leon, unico nipote di Adriano Pappalardo che si è sempre definito un nonno migliore di quanto non lo sia stato come padre.

A “La volta buona”, il cantante ha raccontato: “Quando è nato Laerte ero all’apice del successo, quindi pensavo a lui e anche al lavoro”. Per questo non ha potuto dedicare tutte le sue energie al figlio ma si è dovuto dividere tra lui e il lavoro. E ancora, nella stessa intervista Laerte ha rivelato: “Quando è nato Leon, ho iniziato a pensare solo a lui e voglio campare 10 anni in più solo per stare con lui e vederlo crescere un po’“. Insomma, se Adriano non è pienamente soddisfatto di come abbia fatto il papà con Laerte, ha recuperato con Leon, che ama immensamente.

Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo: tra tv e studio

Il rapporto tra Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo, e il cantante, sembra essere davvero ottimo. I due si sono spesso resi protagonisti di avventure insieme, come quella a L’Isola dei Famosi nel 2011, dove hanno dato prova del loro legame davvero profondo. Protagonista di diversi reality e anche di qualche film, Laerte Pappalardo non ha tralasciato neppure lo studio: si è infatti laureato in Lingue. Papà di Leon, unico nipote di Adriano, è per lui un papà presente e per la sua ex, Selvaggia Lucarelli, un punto di riferimento nonostante l’addio.