Laerte Pappalardo: chi è la fidanzata dell’ospite de La Volta Buona

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona di mercoledì, 19 marzo, c’è anche Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo ed ex marito di Selvaggia Lucarelli. Laerte negli anni è stato protagonista delle cronache rosa per via della sua burrascosa separazione dalla giornalista, con la quale ha avuto un figlio di nome Leon, nato nel 2004. Ad ogni modo, dopo alcuni anni tesi, i due sono riusciti a ritrovare un buon rapporto e, ad oggi, sono amici. Non solo, Selvaggia è anche amica della fidanzata di Laerte. Di chi si tratta? Di Laura De Gaetano, account manager appassionato ai viaggi.

Laerte e Laura sono legati da molti anni e, nel tempo, hanno costruito una vera e propria famiglia allargata con Leon, Selvaggia e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Nel profilo Instagram di Pappalardo Junior compaiono diverse foto insieme a Laura, nelle quali appaiono molto complici. Tra i tanti scatti, c’è anche uno risalente al 18esimo compleanno di Leon, nel quale Laerte e Laura si sono riuniti con Selvaggia e Lorenzo per festeggiare la maggiore età del ragazzo.

Laerte Pappalardo e Selvaggia Lucarelli: il burrascoso divorzio e la ritrovata amicizia

Laerte Pappalardo e la Lucarelli si sono conosciuti nel 2003 negli studi dell’Isola dei Famosi. Ai tempi, Selvaggia era opinionista del reality, mentre Laerte era spesso presente in studio per supportare il padre Adriano, che era uno dei concorrenti. Da lì a poco, è scattata la scintilla e i due si sono fidanzati. Successivamente, hanno annunciato la gravidanza, per poi sposarsi il 15 luglio 2004 alle terme di Caracalla a Roma. Tre anni dopo, però, è arrivata la separazione. Il loro è stato un divorzio complicato, a causa di alcune questioni economiche. Il giudice di Ballando con le stelle, infatti, lo aveva denunciato accusandolo di non aver versato il mantenimento a Leon.

Dopo alcuni anni pieni di tensioni, però, gli ex coniugi sono riusciti a chiarire le loro divergenze, arrivando ad essere grandi amici. Ospite a Verissimo poche settimane fa, Selvaggia si è addirittura commossa mentre parlava del suo rapporto con Learte, dicendo: “Gli voglio bene e mi commuove parlare di lui. E non abbiamo un buon rapporto per nostro figlio, ma proprio per noi, perché vogliamo”. A questo punto, chissà se nella puntata de La Volta Buona parlerà anche lui del legame con l’ex moglie.