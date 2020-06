Laerte Pappalardo, malore in Cilento/ Come sta? Paura per papà Adriano quando…

Pubblicità

Malore in Cilento per Laerte Pappalardo, 44 anni, figlio del cantante Adriano Pappalardo che proprio in questi giorni aveva portato con sé il figlio a Marina di Camerota per girare uno spot televisivo. Al momento non ci sono notizie precise sul suo stato di salute ma quello che sembra certo è che i due abbiano cenato insieme proprio ieri sera e che subito dopo il giovane si sia accasciato al suolo lasciando il padre sconvolto pronto subito a fare qualcosa per salvarlo. Adriano Pappalardo ha subito allertato il 118 e Laerte è stato portato in ospedale al San Luca di Vallo della Lucania dove si è sottoposto ad una serie di accertamenti che sembrano non aver riscontrato nulla di grave.

LAERTE PAPPALARDO, MALORE NEL CILENTO

L’incidente è avvenuto proprio ieri sera in tarda serata e al momento non vi è alcuna notizia sullo stato di salute di Laerte Pappalardo, figlio di Adriano ed ex marito di Selvaggia Lucarelli, la blogger e giornalista da cui ha avuto un figlio, Leon. I due si sono lasciati dopo tre anni insieme e il loro rapporto non è stato facile nemmeno dopo visto che la giornalista accusò il figlio di Pappalardo di non rispettare gli obblighi di mantenimento del figlio anche se l’avvocato di quest’ultimo ha subito smentito le accuse ai tempi. Adesso Laerte Pappalardo è impegnato da qualche mese con Laura De Gaetano. In queste ore nessuno ha confermato, smentito o aggiornato i fan sullo stato di salute di Laerte Pappalardo, non ci rimane che attendere novità nelle prossime ore.



