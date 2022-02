Laetitia Casta e Bianca Vitali, ex e moglie Stefano Accorsi/”Felice di quello che ho”

È bastata la pubblicità di un gelato, ormai trent’anni fa, a dare il via alla carriera di Stefano Accorsi, che è oggi uno degli attori più apprezzati in Italia e non solo. L’ex protagonista de “L’ultimo bacio” non ha mai avuto paura di compiere scelte coraggiose che avrebbero potuto influire sulla sua carriera, come ha fatto ad esempio quando si è legato a Laetitia Casta e ha deciso così di trasferirsi in Francia.

Vivere all’estero ha comunque dato un freno almeno parziale al suo lavoro, ma averlo fatto per la sua famiglia (dalla modella francese ha avuto due figli) non lo ha portato a pentirsi di quanto fatto. Conclusa la storia con la collega, il 51nne è riuscito a ritrovare l’amore grazie a Bianca Vitali, che è poi diventata sua moglie e che gli ha dato due figli.

Tra fine anni ’90 e inizio anni 2000 Stefano Accorsi e Laetitia Casta hanno formato una delle coppie più apprezzate dello showbiz. Nel 2003, però, entrambi si sono resi conto di come l’amore tra loro fosse finito e di come fosse inevitabile prendere strade diverse nonostante due figli in comune: “La separazione, anche se io e Laetitia non eravamo sposati, è sempre dolorosa. La cosa più dolorosa per una famiglia dopo le malattie – ha detto lui in un’intervista -. Ho lottato per evitarla, a un certo punto, però, se non c’è più niente da fare, devi prenderne atto”.

L’attore è però riuscito a voltare pagina e a ricostruirsi una vita, al fianco di quella che è la sua attuale moglie,Bianca Vitali, figlia di Aldo, il direttore di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. I due, nonostante la forte differenza d’età (quasi vent’anni), sono davvero felicissimi e hanno coronato il loro amore con la nascita di due figli, Lorenzo e Alberto. “Ho avuto la fortuna di incontrare una donna che è sì molto giovane, ma che ha una maturità sorprendente – ha detto lui a Silvia Toffanin ospite di ‘Verissimo’ -. Mi piace che Bianca abbia il suo sguardo sulle cose che, inevitabilmente, è quello di una giovane di 27 anni”.

