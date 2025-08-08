Dopo 10 anni insieme e un figlio, Laetitia Casta e Louis Garrel si sono lasciati: nessun annuncio ufficiale e nessuna smentita ma solo silenzio.

Nessun annuncio ufficiale, nessun comunicato affidato ai social media ma in silenzio, Laetitia Casta e Louis Garrel si sarebbero detti addio dopo 10 anni d’amore e un figlio Azel, nato nel 2021. A riportare la notizia della fine della storia d’amore tra i due artisti è Paris Match, che parla di una separazione avvenuta già all’inizio dell’estate. La coppia, da sempre molto schiva e riservata, ha deciso di separarsi in silenzio e con massima discrezione esattamente come ha sempre vissuto il sentimento durato dieci anni.

Sulla fine della storia d’amore tra Laetitia Casta e Louis Garrel non c’è nessuna conferma ma neanche una smentita anche se il silenzio accompagnava la coppia già da diverso tempo. I due, tuttavia, non hanno mai vissuto pubblicamente la relazione e anche sui rispettivi profili Instagram non ci sono foto di coppia.

Laetitia Casta e Louis Garrel: come è nata e come è finita la storia d’amore

Laetitia Casta e Louis Garrel stavano insieme dal 2015 e si erano sposati nel giugno del 2017 con una cerimonia intima a Lumio, in Corsica, terra d’origine dell’attrice. Nel 2021, il loro legame era stato coronato dalla nascita di Azel, quarto figlio per l’attrice già mamma di una ragazza nata nel 2001, figlia dell’ex fidanzato Stéphane Sednaoui e di Orlando e Athena, avuti con Stefano Accorsi e nati rispettivamente il 21 settembre 2006 e il 29 agosto 2009.

Con Louis Garrel, Laetitia Casta aveva ritrovato l’amore ma le voci di crisi si rincorrevano da tempo. Ora, tuttavia, ci sarebbero segnali più concreti della fine della relazione e, secondo quanto riferisce la stampa francese, lui sarebbe sul punto di lasciare l’appartamento parigino dove vivevano insieme.

