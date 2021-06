Laetitia Casta, ex compagna di Stefano Accorsi/ “La separazione è sempre dolorosa”

Laetitia Casta è l’ex compagna di Stefano Accorsi: un grande amore quello tra la top model francese e l’attore italiano suggellato anche dalla nascita di due figli: Orlando e Athena. Per anni sono state una delle coppie più invidiate del mondo, ma qualcosa è andato storto visto che ad un certo punto della loro vita hanno deciso di prendere due strade diverse. Oggi entrambi si sono rifatti una vita: Stefano Accorsi si è sposato con Bianca Vitali, mentre l’attrice e supermodella ha ritrovato la serenità tra le braccia di Louis Garrel.

A rivelare che qualcosa non andasse nel loro rapporto d’amore fu proprio la bellissima Laetitia che alla stampa confessa: “non sopporto la menzogna. Preferisco andare dove mi porta l’istinto, anche se so che è la strada più difficile. Forse cambierò, ma per il momento voglio vivere così. Come una disadattata felice”. Alcuni anni dopo, per la precisone nel 2013, arriva la notizia ufficiale della fine del loro amore. “La separazione, anche se io e Laetitia non eravamo sposati, è sempre dolorosa, la cosa più dolorosa per una famiglia dopo le malattie” sono le parole di Stefano Accorsi.

Laetitia Casta oggi: dopo Stefano Accorsi l’amore con Louis Garrel

La separazione tra Laetitia Casta e Stefano Accorsi ha occupato per mesi le prime pagine dei settimanali di gossip. In realtà la coppia ha cercato anche di recuperare il loro rapporto, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. A rivelarlo dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è stato proprio l’attore italiano: “ho lottato per evitarla, a un certo punto però, se non c’è più niente da fare, devi prenderne atto”.

A distanza di anni entrambi hanno ritrovato l’amore: Accorsi con Bianca Vitali, mentre la top model nel 2017 si è spostata con il collega Louis Garell con una cerimonia celebrata a Lumio, il piccolo paese della Corsica dove l’attrice è cresciuta. La Casta riguardo la separazione da Stefano Accorsi ci ha tenuto però a fare una precisazione: “perché la gente pensa sempre che siano le mogli a lasciare i mariti? A volte è il contrario. Nel mio caso è stato più semplice, perché non sono mai stata sposata. Mi sposerò una volta sola, come i miei genitori”. Quel matrimonio è arrivato qualche anno dopo!

