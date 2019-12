LAETITIA CASTA, EX STEFANO ACCORSI/ “Mi sento più italiana che francese”

Archiviata la sua relazione ultradecennale con Stefano Accorsi, Laetitia Casta dichiara di aver trovato l’amore in Louis Garrel. L’attrice e supermodella francese è legata a lui dal 2017, da quando cioè l’ha sposato in segreto a Lumio, in Corsica. In un’intervista rilasciata mesi fa a Repubblica, la Casta ha parlato della sua vita privata soffermandosi in particolare sul loro rapporto di coppia. In Garrel, Laetitia ha trovato “sincerità e rispetto”. Quando il legame tra coniugi è caratterizzato da questi due elementi, non c’è più spazio per la gelosia. Riguardo ai figli (due sono per metà italiani, avuti con Accorsi), Laetitia sostiene che nemmeno loro possano permettersi di essere “possessivi”: “Di un padre si accetta che lavori, di una madre meno. E su questo voi italiani avete ancora della strada da fare. Tempo fa, Orlando si è lamentato perché non ero abbastanza presente. ‘Mamma, come sei ostinata! – mi ha detto – vuoi fare sempre quello che ti pare’. E io: ‘Sì, e un giorno capirai quant’è importante’”.

Laetitia Casta: “L’Italia mi è più ‘casa’ della Francia”

Laetitia Casta si considera una francese italiana. Nella Corsica, infatti, ha trovato la sua casa: “L’italianità ce l’ho nel sangue: è un certo modo di amare i figli, di esprimersi. Più della Francia, è il posto dove mi sento sicura, è un modo di vivere che conosco da sempre”. “A metà” (tra il femminile e il maschile) anche il suo guardaroba. Laetitia ha iniziato a lavorare come modella per Jean Paul Gaultier e Saint Laurent ad appena sedici anni, ma il fashion l’è sempre interessata. “Quando ero bambina mettevo un paio di pantaloni e sopra mi infilavo una gonna e, se mia madre cercava di dissuadermi, io rispondevo che li volevo tutti e due. Mi è sempre piaciuto distinguermi nell’abbigliamento, è un modo per esprimersi. Poi a 16 anni ho incontrato Yves Saint Laurent che mi ha educata. Lui amava veramente le donne e per loro ha creato il primo smoking femminile. E non è un dettaglio”.

Laetitia Casta, bellezza anticonvenzionale

Degno di nota anche l’aspetto fisico di Laetitia Casta, i cui tratti distintivi sono denti storti e qualche chilo (non) di troppo. Quanto a quest’ultimo “segno particolare”, la Casta lamenta: “Non mi capacito: oggi le modelle sono ancora più magre di prima. Negli anni Novanta c’erano delle mannequin di una magrezza naturale, adesso no. Le leggi ci sarebbero ma non vengono rispettate. Sa cosa mi ha dato la forza di continuare a lavorare per la moda? Le donne. Mi fermavano per strada e mi incoraggiavano. “Ah – pensavo – allora ha un senso quello che sto facendo”.



