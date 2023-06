Laetitia Casta: “Ho scoperto la sessualità con una ragazza”/ “Che madre sono? Una donna libera, ho 4 figli…”

Laetitia Casta e la scoperta della sessualità

Bellissima ed elegante, dopo aver conquistato il successo mondiale come modella, Laetitia Casta è diventata un’attrice affermata e apprezzata sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. L’artista, tuttavia, non ha mai trascurato la sua vita privata ed oggi, a 45 anni, è mamma di quattro figli. Una vita piena ed intensa quella che ha vissuto finora Laetitia Casta che si è raccontata dal Festival di Spoleto come riporta Leggo. Nell’occasione, la Casta ha svelato anche un lato inedito di se parlando della propria sessualità. Affascinata dal mondo femminile, prova a cercarne anche negli uomini che incontra.

«Trovo che lo smoking sia sexy. Mia madre mi voleva sempre carina, io allora per ribellarmi mettevo i pantaloni sotto la gonna. Una persona complessa. Non mi sono mai innamorata di una donna, ma la scoperta della sessualità è avvenuta con una ragazza. Fu come quando si gioca al dottore e all’infermiera. Oggi c’è una nuova generazione più profonda e libera. Si ama l’anima, non il fatto di essere uomo o donna», ha svelato.

Leatitia Casta mamma

Con quattro figli di età diverse, Laetitia Casta è cresciuta come mamma provando ad essere al fianco di ciascuno per supportarli ed incoraggiarli nelle loro decisioni, ma che tipo di mamma è? “Il più grande ha 22 anni ed è andato a vivere da solo a Milano, il più piccolo ne ha 2″, dice la modella che poi non nasconde il proprio fastidio quando le chiedono come faccia a conciliare lavoro e famiglia.

“La gente lo legge sulle riviste e mi chiede, ma come fai a lavorare e avere quattro figli? Mi guardano come un marziano. Io rispondo, perché non fate la stessa domanda agli uomini? Vuole sapere che madre sono? Una donna libera e i miei bambini lo vedono ogni giorno. Mi fa orrore lo stereotipo della madre perfetta, i cliché: io sono attratta dal lato femminile degli uomini”, ha concluso come riporta Leggo.

