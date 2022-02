Laetitia, Orlando, Athene: ex, figli Accorsi/ Sul primo amore: fu cambiamento epocale

Gli amori più importanti di Stefano Accorsi

Laetitia Casta è una supermodella e attrice francese, nonché ex compagna di Stefano Accorsi che in Francia ha vissuto grandi emozioni. Attualmente, l’attore, è felicemente sposato con Bianca Vitale, ma prima di conoscerla è stato appunto legato a Laetitia, diventata madre dei suoi primi figli. “Ho vissuto un cambiamento epocale in Francia“, ha raccontato Stefano Accorsi a proposito degli anni trascorsi lontano dall’Italia.

Stefano Accorsi, chi è la moglie Bianca Vitali e i figli Lorenzo, Alberto/ Lui: "Non ci si abitua mai"

Con Laetitia ha condiviso grandi emozioni e per la prima volta è diventato padre, scoprendo nuove forme d’amore. “In Francia sono diventato papà per la prima volta“, ha ricordato l’attore in una recente intervista, descrivendo con grande trasporto ed emozione i primi attimi con il figlio Orlando tra le sue braccia: “In quel momento mi sono reso conto di cosa voglia dire quel legame indissolubile”.

BIANCA VITALI, MOGLIE STEFANO ACCORSI/ "Siamo una famiglia allargata, indaffarata"

Laetitia, Orlando, Athene, ex e figli Stefano Accorsi. Lui: “Stravolte molte cose”

“E’ un momento che stravolge davvero molte cose e che ne relativizza altre”, ha poi aggiunto Accorsi a proposito della sua storia d’amore con Laetita, con cui ha costruito la sua “prima” famiglia. La modella francese, prima di fidanzarsi con Stefano, aveva già dato alla luce Sahteene, avuta dall’ex compagno Stéphane Sednaoui. Con Accorsi, poi, è arrivato il secondogenito Orlando ed in seguito Athena. Dopo la rottura con l’attore de L’Ultimo Bacio, Laetitia Casta è rimasta single per diversi mesi, fino al 2015 quando ha incontrato l’attore francese Louis Garrel. La coppia è poi salita all’altare nell’estate del 2017, celebrando le nozze a Lumio in Corsica. Quattro anni dopo l’arrivo del loro primo figlio, Azel.

LEGGI ANCHE:

STEFANO ACCORSI/ "Primo provino con Pupi Avati? Se ci ripenso mi fa impressione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA