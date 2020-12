L’affare Blindfold/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Claudia Cardinale

L’affare Blindfold va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 2 dicembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata dal 1965 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Universal Pictures che si è occupata anche della distribuzione con la regia di Philip Dunne, soggetto tratto dal romanzo scritto da Lucille Fletcher mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista in collaborazione con W. H. Menger. La musica della colonna sonora sono state composte da Lalo Schifrin con il montaggio realizzato da Ted J. Kent. Nel cast sono presenti grandi attori tra cui Rock Hudson, Claudia Cardinale, Jack Warden, Guy Stockwell, Brad Dexter e Anne Seymour.

L’affare Blindfold, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di L’affare Blindfold. Il mondo è ancora alle prese con le scorie del secondo dopoguerra, in particolar modo con le due contrapposizioni che vedono da una parte il fronte occidentale con gli Stati Uniti d’America e gli altri paesi e dall’altra quello orientale, in particolare dell’Europa dell’est con l’Unione Sovietica. Una situazione in cui ci sono spie praticamente dappertutto per poter portare vantaggi ai propri rispettivi paesi. Il governo americano e tutto il fronte occidentale si sta occupando delle cure di uno scienziato di fama internazionale che si occupa di energia atomica per cui potenzialmente molto importante per bilanciare gli equilibri internazionali. Purtroppo lo scienziato sta attraversando un periodo molto difficile soprattutto dal punto di vista sociale in quanto è convinto di essere alle prese con tanti traditori, per cui non riesce a dare il proprio apporto ai progetti in atto. Un impaurito generale di nome Pratt viene incaricato di occuparsi dello scienziato fornendo protezione e soprattutto le cure necessarie per potervi consentire di operare. Per fare questo si mette in contatto con un famoso psicologo di nome dottor Snow, il quale deve cercare di capire i motivi che non permettono allo scienziato di lavorare opportunamente e quindi risolverli. Lo psicologo ben presto sarà incuriosito dalla grande attenzione che c’è intorno a questo scienziato anche perché per prendersi cura di lui non ci sono soltanto medici, ma anche una serie di ufficiali che hanno diversi compiti per conto del governo tra cui tetti ed anche un famoso ufficiale medico. Suo malgrado lo psicologo si ritroverà al centro di un intrigo internazionale molto più grande di lui che rischierà di porre fine alla sua esistenza.



