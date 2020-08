L’affido una storia di violenza/ Video, su Rai 3 il film con Lea Drucker (19 agosto)

L’affido una storia di violenza va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, mercoledì 19 agosto, a partire alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia nel 2017 da diverse case cinematografiche con la regia curata da Xavier Legrand il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Youna De Peretti e nel cast sono presenti Lea Drucker, Denis Menochet, Thomas Gloria, Mathilde Auneveux, Saadia Bentaieb e Emilie Incerti Formentini.

L’affido una storia di violenza, la trama del film

Ecco la trama di L’affido una storia di violenza. Una coppia sposata diversi anni sta attraversando un periodo molto difficile tant’è che dopo tante discussioni e ripensamenti decidono di optare per il divorzio nonostante debbano occuparsi di due figli uno di 18 anni e l’altro di 11 anni. Il motivo del divorzio non è soltanto legato delle differenze di carattere e la scoperta di non essere più innamorati ma anche soprattutto in ragione mostra violento nei confronti non solo con la moglie ma anche con i bambini.

La loro vicenda come spesso accade in queste situazioni si dimostra un braccio di ferro dal punto di vista legale per l’affidamento del bambino di 11 anni. Per riuscire ad ottenere l’affido esclusivo della bambino la mamma decide di far leva sulla questione della violenza del pacco e soprattutto porta davanti al giudice che si sta occupando del caso una lettera lettera al bambino nel quale appare evidente come il ragazzo non voglia trascorrere tempo con il padre.

Purtroppo nonostante queste argomentazioni il giudice ritiene che la cosa migliore per il bambino sia quella di concedere l’affidamento condiviso per cui dovrà trascorrere i fine settimana insieme a suo padre. Il bambino vorrebbe aiutare la madre a non dover ancora una volta sottostare alle violenze del padre per cui cerca di farsi scudo ma ho questo momento ancora di più il rancore e il genitore nei confronti della sua ex moglie.

Durante una festa di compleanno il marito in un eccesso di rabbia arriva quasi a strozzare la moglie per cui soltanto grazie alla repentino intervento della sorella si salva. La donna con l’aiuto della sorella porta i bambini lontano dall’uomo sperando che questo possa salvarli dalla sua furia cieca ma l’uomo riuscirà a scoprire nessuno nascondiglio e con tanto difficile cerca di farsi giustizia con le proprie mani. Soltanto grazie ad un colpo di fortuna la mamma ai figli riusciranno a salvarsi quella che se poteva essere una vera tragedia grazie al repentino arrivo delle forze di polizia.

Video, il trailer di L’affido una storia di violenza





