Secondo alcuni studi l'Africa tra diverse migliaia di anni si separerà in due blocchi distinti: la placca somala diventerà un'isola

Secondo alcuni studi condotti nell’arco degli ultimi anni – tra i quali uno recentissimo pubblicato sul Journal of African Earth Sciences e condotto dall’Università di Kiel – l’Africa “presto” (o almeno, in termini di ere geologiche) potrebbe separarsi in due differenti placche terrestri, tagliate a metà da un nuovo oceano: un processo – di fatto – lentissimo e che è già in corso da migliaia di anni terrestri; legato (ovviamente) alle placche tettoniche che si trovano nel sottosuolo dell’Africa, ma anche in tutto il resto del mondo.

Prima di arrivare agli studi sull’Africa che citavamo poco fa, è bene fare un passo indietro per ricordare che migliaia di anni fa – quando ovviamente l’essere umano non esisteva ancora e solamente qualche primitiva specie animale popolava la Terra – l’attuale divisione in continenti non esisteva: il pianeta, infatti, era composto da un’unica enorme placca terrestre che si è progressivamente divisa proprio grazie ai movimenti inarrestabili delle placche tettoniche.

Basti pensare, per esempio, che migliaia di anni fa l’Africa era collegata all’Arabia Saudita e i movimenti delle placche tettoniche – oltre ad aver separato le due entità terrestri – hanno dato origine al Mar Rosso e al Golfo di Aden; mentre tra i processi che hanno trasformato il nostro pianeta il più recente – che comunque risale a 138 milioni di anni fa – ha comportato la divisione tra l’Africa e il Sud America.

L’Africa si dividerà in due differenti entità geografiche: secondo alcuni studi sulla Rift Vally si creerà una frattura

Ovviamente, questo processo durato migliaia e migliaia di anni ha lasciando segni evidenti sulla crosta terrestre, come i già citati oceani o anche – e forse soprattutto – la Rift Valley che attraversa l’Africa: proprio questa negli anni è stata al centro di numerosi studi che hanno permesso di scoprire che (quasi ovviamente) i movimenti tettonici non si sono mai veramente arrestati e potrebbero comportare anche nette fratture nella terra emersa.

Tra questi studi, moltissimi ritengono altamente probabile la rottura dell’Africa in due differenti (per così dire) “continenti”: la linea di rottura sorgerebbe proprio in corrispondenza della Rift Valley – che già oggi si separa a una velocità di pochi centimetri all’anno – con il continente africano che perderebbe il suo “corno” e una nuova isola composta dall’intera Somalia, parte dell’Etiopia, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico che sorgerebbe a breve distanza dall’Arabia Saudita.

Come sarà facile immaginare, naturalmente la “rottura” dell’Africa e la nascita di un nuovo oceano sulla nostra Terra non è nulla di cui dobbiamo veramente preoccuparci, né che avremo concretamente modo di osservare: secondo gli studi, infatti, la frattura dovrebbe verificarci tra almeno 200 milioni di anni, mentre seconde altre ipotesi basterà attenderne (per così dire) “solo” una decina di milioni; in ogni caso troppi per la nostra sopravvivenza.