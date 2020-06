Lagarde (BCE): “Recovery Fund unica chance”/ “Crisi profonda, costi aumenteranno”

Pubblicità

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, è intervenuta in videocollegamento in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo a Bruxelles. Nel corso della seduta, la donna ha sottolineato che “è importante che il Recovery Fund venga adottato rapidamente. Stabilire una tempistica chiara darà maggiore certezza e fiducia ai cittadini, alle imprese e ai mercati finanziari. Qualsiasi ritardo rischia di generare effetti di contagio negativi e di aumentare i costi, e di conseguenza il fabbisogno finanziario, di questa crisi. Si deve puntare a ristabilire parità di condizioni e sostenere i più colpiti dalla crisi. Le nostre misure sono mirate, temporanee e proporzionate”. Per quanto riguarda il programma della Bce di acquisto titoli per l’emergenza pandemia (Pepp), Lagarde l’ha definito “lo strumento più adeguato per una crisi senza precedenti”. Inoltre, a proposito della sentenza della Corte costituzionale tedesca, la leader della Bce ha garantito il supporto come istituzione europea a sostegno del Consiglio direttivo, “ma senza per questo scendere a negoziati per quanto concerne la nostra autonomia e indipendenza. Abbiamo preso atto che la sentenza è diretta a due attori tedeschi: Governo e Parlamento. Speriamo e confidiamo che si possa trovare una buona soluzione da parte di questi due referenti, che possa rispondere alle questioni sollevate dalla Corte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA