Si è trasformata in una vera e propria tragedia la ricerca del bimbo di 10 anni che nel pomeriggio si era perso nelle acque del Lago di Bilancino — alle porte di Barberino di Mugello, vicino a Firenze — ed è stato trovato morto dai Vigili del Fuoco, che erano arrivati nell’area dopo l’allarme lanciato dai genitori: ancora ignote le cause effettive del decesso, ma il fatto che l’allarme sia arrivato attorno alle 17:00 e il ritrovamento poco dopo le 19:00 lascia tranquillamente intuire che si sia trattato di un caso di annegamento.

Nel frattempo, ovviamente, le indagini su quanto effettivamente accaduto al Lago di Bilancino procedono e, per ora, non sembrano esserci grandissime novità, con gli inquirenti che quasi certamente confermeranno l’annegamento non appena il corpo del piccolo sarà visitato da un medico legale; mentre, per ora, non pare che sia stata disposta alcuna autopsia tale da far pensare a una qualche ipotesi violenta dietro alla morte del bimbo di 10 anni.

Lago di Bilancino: dall’allarme al ritrovamento, cosa sappiamo del bimbo di 10 anni morto annegato

Stando a quello che si è riusciti a ricostruire fino a questo momento, il primo allarme dal Lago di Bilancino è arrivato attorno alle 17:00, quando i genitori avrebbero notato l’assenza del figlio di 10 anni, che poco prima aveva chiesto loro di farsi un bagno nelle acque lacustri: sul luogo sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco di Barberino di Mugello, che hanno mobilitato il soccorso nautico, l’elicottero Drago 147 che ha sorvolato l’area del lago per diverse ore e alcune squadre di terra che hanno battuto al tappeto le coste del Lago di Bilancino.

Man mano che le ore passavano, l’iniziale timore che fosse accaduto qualcosa di terribile è diventato sempre più simile a una certezza, anche per la triste e lunga storia di decessi che si sono registrati al Lago di Bilancino; mentre, attorno alle ore 19:00, gli inquirenti hanno confermato di aver individuato e recuperato il corpo ormai senza vita del piccolo, peraltro grosso modo nella stessa area in cui era stato visto l’ultima volta mentre faceva il bagno.