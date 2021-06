Lago di Garda, cadavere su barca dopo scontro/ Dispersa 25enne, 2 tedeschi indagati

Due turisti tedeschi sono stati indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso, dopo la morte di un uomo di 37 anni, Umberto Garzarella, morto sul colpo e ritrovato cadavere sulla sua imbarcazione dopo essere stato travolto da una barca pirata, nel dettaglio un motoscafo a bordo del quale si trovavano i due tedeschi. E’ accaduto sul Lago di Garda (Brescia) dove una ragazza di 25 anni, nello schianto, sarebbe annegata e risulta al momento dispersa. Lo riferisce il Corriere della Sera nel raccontare la tragedia avvenuta in questa calda giornata di giugno inoltrato.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 20 GIUGNO/ 2 morti, 145 casi, 77 terapie intensive

Inizialmente il ritrovamento del corpo senza vita del 37enne a bordo di una barca nelle acque del Lago di Garda era apparso come un vero e proprio giallo ma poco alla volta gli inquirenti sono riusciti a definire gli incredibili contorni. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 giugno quando una piccola imbarcazione sarebbe stata travolta da un motoscafo. Gli inquirenti sono riusciti a mettersi sulla giusta strada dopo aver scoperto che nella notte alcune persone erano rientrate in porto riferendo alcune contusioni. Nella giornata di oggi è stato individuato il motoscafo che secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe travolto l’imbarcazione senza fermarsi.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 20 giugno 2021: sarà fortunata?

LAGO DI GARDA, CADAVERE SU UNA BARCA DOPO SCONTRO: 2 INDAGATI

Il caso sarebbe nato dopo la scoperta, all’alba di oggi, da parte della Guardia Costiera che ha rinvenuto il cadavere di un uomo a bordo della piccola imbarcazione che si stava avvicinando alla riva di salò, sul Lago di Garda. La vittima è titolare di una ditta che fa manutenzione di caldaie e con lui a bordo c’era anche una giovane donna, probabilmente la fidanzata, che attualmente risulta dispersa nel lago. La coppia sarebbe stata vittima di un incidente nautico come dimostrato dagli ingenti danni da urto riportati dalla loro imbarcazione, come spiegato dai carabinieri di Salò. Parte della prua sarebbe stata letteralmente sventrata. Sul posto è intervenuto il nucleo investigativo di Brescia. Attualmente sono in corso le ricerche della seconda vittima che si presume dispersa in seguito all’incidente mortale. A bordo della barca sono stati ritrovati abiti femminili. Adesso gli inquirenti indagano a piede libero i due turisti tedeschi che hanno travolto con il loro motoscafo preso a noleggio l’imbarcazione senza prestare soccorso.

LEGGI ANCHE:

Italia-Galles, 6 inginocchiati Black Lives Matter/ “Azzurri razzisti”: gogna social

© RIPRODUZIONE RISERVATA