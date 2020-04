LAGY GAGA E’ SATANISTA? “ADORA IL DIAVOLO”/ Su Twitter interviene la Chiesa di Satana

Pubblicità

Nonostante l’emergenza coronavirus sia sempre viva negli Usa, Lady Gaga resta molto attiva sui social per promuovere il suo nuovo album e i suoi singoli. E sarà l’abbondanza di tempo libero, ma la popstar americana si trova in queste ore a fronteggiare un’accusa quantomeno paradossale: quella di essere una seguace di Satana. A far scoppiare il “dibattito” è stato in particolare un influencer americano, Tommy G, con un post su Twitter in cui ha fatto notare come alcuni elementi ricorrenti nella musica, nei testi e nei videoclip di Gaga richiamino al satanismo. “Ci vogliono 3 secondi di ricerca su Google, per poter associare Gaga al satanismo – si legge nel tweet che mostra anche diversi frame dei video di Lady Gaga -, quindi non vi farò perdere tempo mostrandovi 20 cose sulla simbologia delle sue performance. Ma vi mostrerò alcuni dettagli che forse non sapevate sul suo conto. Ecco qui di seguito qualche esempio“. Non è mancato chi ha voluto riprendere il tweet, ma anche le perplessità si sono moltiplicate: oltre ai fans di Lady Gaga, però, le obiezioni principali sono state espresse da quella che, tutto sommato, può essere considerata la massima autorità in materia.

LADY GAGA SATANISTA? C’E’ CHI DICE NO…

Si tratta della Chiesa di Satana (su Twitter “The Church of Satan“) in persona, che sottolinea come il collegamento tra Gaga e il principe delle tenebre sia del tutto pretestuoso ed offenda in primis i seguaci di Satana, più che quelli di miss Germanotta. “Ci vogliono 3 secondi di ricerca su Google, per vedere che nessuno di questi esempi ha a che fare con il satanismo. Quindi non non vi faremo perdere tempo nel mostrarvi 20 cose per spiegare che tutto ciò vi faccia risultare degli ignoranti complottisti“. Insomma, Tommy G si è preso una bella lavata di capo dalla Chiesa di Satana in persona, cose che non si dimenticano facilmente. Ma il dibattito, che negli Stati Uniti su Lady Gaga è sempre molto vivo, si è aperto, perché Lady Gaga utilizza visioni e immagini così cruente nei sui video? E il web si è diviso soprattutto sull’immagine che accompagna l’ultimo album della cantante: un’armatura galattica che quest’ultima indossa, con stivali stilizzati con il tacco a forma di zanna e una lama da coltello che sorregge la pianta del piede, un’immagine che sembra ricordare quadri e immagini sataniste. Ai posteri, anzi stavolta è il caso di dire ai poster, l’ardua sentenza.

