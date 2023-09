L’AI, i Data Center e il consumo preoccupante di acqua/ “E’ diventata il nuovo petrolio”

Il quotidiano La Verità si è focalizzato stamane su Open Ai, e sul software di intelligenza artificiale più famoso al mondo, ChatGpt: qual è il costo ambientale dello stesso? Tutta colpa degli enormi depositi hardware che girano al massimo regime per fornite potenza di calcolo a questi software sono sempre più complessi e pesanti. A porre l’attenzione sulla vicenda è lo studio realizzato dal ricercatore americano, Shaolei Ren dell’Università della California, secondo cui ChatGPT, per funzionare, “berrebbe” mezzo litro di acqua ogni qual volta si fanno dalle 5 alle 50 domande o suggerimenti.

Video sui social senza il consenso della persona ripresa/ Scatta la multa da 10mila euro

Un problema non da poco tenendo conto di quanto questi sistemi stiano proliferando in tutto il mondo, visto che nessuna superpotenza vuole rimanere indietro nella corsa all’intelligenza artificiale più performante. E così che nello stato dell’Iowa, il sistema di raffreddamento di un server farm preleva l’acqua direttamente dagli acquedotti oltre i 29 gradi, dunque solamente d’estate. In totale, si calcola che nel 2022 la struttura avrebbe prelevato ben il 6 per cento di tutto il prezioso liquido, un consumo che quest’anno potrebbe raddoppiare visto che i data server di Open Ai nel frattempo sono diventati tre.

Elon Musk ha un terzo figlio?/ Lo conferma la biografia del miliardario: "Tenuto nascosto finora"

IA, DATA CENTER E CONSUMO DI ACQUA: GOOGLE PRELIEVA 3,9 MLN DI LITRI AL GIORNO IN OREGON

La società locale dell’acqua ha spiegato che autorizzerà eventuali nuovi progetti solamente se saranno adottate delle misure per ridurre i consumi. La questione dello spreco di acqua dei data center è divenuta d’attualità già tre anni fa, nel 2020, quando in Oregon i sistemi di Google finirono sotto accusa per gli enormi consumi di questo prezioso liquido utilizzati per il raffreddamento. Google si è assicurata i diritti di prelievo fino a 3,9 milioni di litri al giorno, quantitativo potenzialmente sottratto all’agricoltura, sottolinea il quotidiano La Verità.

iPhone 15 Apple, presentazione in diretta streaming/ Video keynote: arriva il nuovo melafonino

Situazione preoccupante anche a Las Vegas, dove il consumo di acqua è raddoppiato in un anno e Microsoft sta sperimentando un deposito in fondo al mare, al largo della Scozia. La Verità conclude la sua disamina scrivendo:” Alla base del «nuovo» sviluppo che dovrebbe rivoluzionare il pianeta in realtà sono sempre le risorse naturali. L’acqua è il nuovo petrolio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA