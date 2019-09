Laigueglia, Liguria/ Il borgo dei borghi: comune in stile barocco tra pesca e arte

C’è anche il piccolo Comune di Laigueglia, in provincia di Savona, Liguria, tra quelli che prenderanno parte alla sfida nell’abito della seconda stagione de Il borgo dei borghi. La Liguria, nota per i suoi comuni accarezzati dalle acque cristalline del Mar Ligure, presenta alcune cittadine magnifiche. Una di esse è proprio Laigueglia, un comune italiano situato in provincia di Savona. Il borgo, in principio, fu un feudo dell’antica Repubblica di Genova. Essendo l’industria ittica una delle principali fonti redditizie della regione, il borgo è abitato soprattutto da pescatori. Laigueglia conta appena 1.783 abitanti, ma si tratta di un borgo storico affascinante. Nel centro storico sorge la Chiesa Parrocchiale di San Matteo, in perfetto stile barocco. La Chiesa è affiancata da due grandi campanili con cupole rivestite di maiolica, e al suo interno si conservano il meglio delle opere realizzate dagli artisti genovesi del secolo Cinquecento. Accanto alla Chiesa Parrocchiale c’è l’Oratorio di Santa Maria Maddalena, che nei secoli precedenti era sede di una Confraternita dei Disciplinanti. Si tratta di un edificio a pianta rettangolare, al cui interno è possibile scorgere opere di spessore come La Vergine fra San Pietro e Sant’Antonio Abate, La Maddalena penitente assistita dagli Angeli ed infine, la statua di Gesù Cristo.

LAIGUEGLIA PARTECIPA ALLA SFIDA DE IL BORGO DEI BORGHI

Dal punto di vista civile e militare, in epoca passata era frequente che il borgo di Laigueglia venisse attaccato dai pirati; fu proprio per questo motivo che vennero costituite delle fortezze difensive. In principio vennero fortificati tre torrioni cinquecenteschi, di cui solo uno è stato rinvenuto fino ai giorni nostri. Gli altri due torrioni vennero abbattuti per volere di Napoleone II, sostituiti da nuovi manti e palazzi. Sono molto interessanti gli eventi che si manifestano a Laigueglia, come la rappresentazione in costume dello Sbarco dei Saraceni, che racconta le gesta di un ammiraglio turco (Dragut) durante un assalto realmente accaduto nel 1546. Laigueglia è un borgo dove le arti sono vive, in quanto si organizzano eventi come il Percfest, che raccoglie gruppi di percussionisti che si dilettano nel suonare il jazz; oppure, l’evento intitolato Queste quattro piazze davanti al mare, che tratta di una diffusione di racconti popolari e rassegne di musica di nicchia.

