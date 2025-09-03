Tutto su Laila Hasanovic, la splendida modella che ha conquistato il cuore di Jannik Sinner e debuttato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

Bellissima, elegante e raffinata, Laila Hasanovic ha debuttato in Armani Privè sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2025 incantando tutti per il suo indiscutibile fascino. Indicata da tutti come la fidanzata di Jannik Sinner pizzicato con al telefono con uno sfondo che cancella ogni dubbio, Laila è diventata la protagonista dello show business proprio per la relazione che avrebbe con il campione di tennis.

Gerry Scotti, frecciatina a Stefano De Martino/ Vince la gara degli ascolti e reagisce così

A parlarne è anche il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 settembre 2025 in cui pubblica le foto di Laila Hasanovic che è arrivata a Venezia su invito di Giorgio Armani che l’ha voluta come guest star di Armani Beauty. Un esordio sul red carpet che fa parlare anche per il nome a cui viene accostata. “Sì, sono innamorato”, ha detto Sinner senza svelare tuttavia l’identità della fortunata.

Aurora Maniscalco/ Il papà “Impossibile si sia suicidata, si indaghi bene per scoprire cosa sia successo”

Tutto su Laila Hasanovic

Classe 2000, Laila Hasanovic è una modella internazionale danese. La sua carriera inizia quando, nel 2013, comincia a pubblicare i primi selfie sui social, attirando l’attenzione di vari marchi e dando il via alla sua carriera da modella. Nel corso degli anni, il suo nome è stato legato al gossip prima per la relazione con il calciatore danese classe 1999 Jonas Wind e poi per la frequentazione con il pilota automobilistico tedesco Mick Schumacher, figlio di Michael.

Nelle ultime settimane, il nome della modella è stato accostato a quello di un altro sportivo ovvero Jannik sinner che, pur avendo ammesso di essere innamorato, non ha svelato il nome della fidanzata. Tutti scommettono su Laila Hasanovic e attendono la prima foto della presunta coppia che, per il momento, non è ancora arrivata.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone allargano di nuovo la famiglia?/ La coppia di Uomini e Donne spiazza