Jannik Sinner dal campo al gossip: dopo la vittoria di Wimbledon, anche la presunta liaison con Laila Hasanovic si prende la scena.

La vita sentimentale dei volti noti talvolta si tinge di ‘giallo’: è questo il caso dello sportivo italiano del momento, Jannik Sinner, che dopo il trionfo a Wimbledon 2025 si gode le sue meritate vacanze a Porto Cervo e, secondo alcuni rumor, proprio in compagnia della sua fidanzata. Ma di chi si tratta, e soprattutto, è davvero la dolce metà del tennista? Il nome della fortunata, come si vocifera da tempo, pare corrisponda a quello di Laila Hasanovic: modella classe 2000 originaria di Copenaghen ma per metà bosniaca. Sui social vanta un discreto seguito e non passa inosservato un suo amore recente, sempre nel mondo dello sport: Mick Schumacher, figlio del grande Michael.

Jannik Sinner si ritira da Rogers Cup/ Niente Toronto e pausa allungata: ecco quando torna (21 luglio 2025)

Jannik Sinner e Laila Hasanovic: vacanze insieme ma già finite?

I riflettori sono dunque sull’interrogativo di gossip del momento: Laila Hasanovic è la fidanzata di Jannik Sinner? Il tennista ha sempre schivato le domande relative alla sua vita sentimentale e sembra voler schermare anche la possibile nuova liaison con la modella danese. Il campione di Wimbledon 2025 non può però arginare i presunti indizi che arrivano in pasto ai social e – come riporta Adnkronos – qualcuno avrebbe notato una particolare coincidenza negli scatti pubblicati da entrambi.

Matteo Berrettini ha una fidanzata? Beccato con una famosa ballerina/ Scatta il toto-nome sui social

Jannik Sinner in vacanza a Porto Cervo, Laila Hasanovic che pubblica una foto del mare dall’alto; hanno trascorso le vacanze insieme? Non è dato sapere, pare però che la modella classe 2000 sia già rientrata in patria come raccontato sul web: “Cuore pieno e ricaricato”. Una frase che sembra rimandare ad un periodo che – seppur breve – sarebbe bastato come iniezione d’amore e sentimenti. Nessuna certezza, ma i fan intanto sognano.