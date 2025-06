Laila Hasanovic è la nuova fidanzata di Jannik Sinner, noto tennista italiano? Un avvistamento della modella 25enne riaccende il gossip

Non sono soltanto le prodezze sportive di Jannik Sinner a finire sotto i riflettori, ma anche la sua vita sentimentale. Il celebre tennista italiano è ormai spesso protagonista del gossip a causa delle continue voci di flirt, presunti o tali, con affascinanti modelle. Dopo la fine della storia con Anna Kalinskaya sono arrivate le voci, poi smentite, di un flirt con Lara Leito. Tuttavia, nel cuore del campione, ci sarebbe un’altra modella: Laila Hasanovic.

Alice Campello e l'amore con Alvaro Morata: "Ci siamo anche odiati"/ "Non siamo stati bene"

Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, nuovi indizi farebbero pensare ad una storia d’amore tra Jannik e la modella di origine danese, che in passato ha avuto una relazione con Mick Schumacher (il figlio pilota di Michael). “Lui ha smentito, ma lei si è fatta vedere tra il pubblico dell’epica finale parigina persa dall’altoatesino contro Carlos Alcaraz.” fa sapere il noto settimanale.

Fabrizio Corona paragone choc con Borsellino nella prima prova maturità 2025/ “L'Italia ha bisogno di te”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laila Hasanovic🦂 (@lailahasanovic)

Laila Hasanovic è davvero la nuova fidanzata di Jannik Sinner? Avvistamenti e gossip

Un avvistamento che lancia un nuovo indizio sulla possibile nuova relazione di Jannik Sinner senza, tuttavia, confermarla. Anche perché è lo stesso settimanale a far notare che potrebbe trattarsi di “una strategia di visibilità della top, come quella usata dalla storica ex di Sinner Maria Braccini: si è fatta fotografare a Roma durante i recenti Internazionali.” Sta di fatto che la vita sentimentale del tennista italiano fa ormai discutere quasi tanto quanto le sue sfide sul campo. Solo pochi mesi fa veniva paparazzato al fianco della 31enne modella russa Lara Leito dai fotografi del settimanale CHI, al termine di un allenamento a Monte-Carlo, in atteggiamenti abbastanza palesi (visto anche un bacio tra i due). Eppure, ad oggi, sembra che ci sia un’altra modella al suo fianco.

Nathalie Guetta: “Matrimonio durato 2 giorni? Non ero innamorata”/ “Volevo sposarmi a tutti i costi”